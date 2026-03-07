WBC: Países Bajos le arrebató triunfo a Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

En el beisbol hay ganadores y hay vencidos, pero pocas derrotan duelen tanto como la que sufrió Nicaragua en el loanDepot Park de Miami ante Países Bajos. Los dirigidos por Dusty Baker se quedaron a un out de su primera victoria en Clásicos Mundiales, pero el bate de Ozzie Albies les frustró el sueño.

Por primera vez desde la creación del torneo en 2006, un encuentro finalizó con un cuadrangular de oro. Ozzie Albies fue el protagonista de la jornada al conectar un jonrón de tres carreras en la parte baja de la novena entrada, permitiendo que Países Bajos derrotara 4-3 a Nicaragua.

El colapso del relevo nicaragüense en el noveno inning

Nicaragua llegó al último episodio con una ventaja de 3-1 y la posibilidad latente de obtener su primer triunfo histórico en la competición. El relevista Ángel Obando logró retirar los dos primeros outs de forma rápida, colocando al conjunto europeo contra las cuerdas. Sin embargo, la ofensiva de los Países Bajos inició una reacción inesperada con las bases limpias.

Ceddanne Rafaela inició el rally con un sencillo de bloop hacia el jardín derecho. Posteriormente, Xander Bogaerts conectó un doblete que impactó en la almohadilla de la tercera base, dejando corredores en posición de anotar. Ante este escenario, el mánager Dusty Baker decidió dejar a Obando a pesar de tener a JC Ramírez y el zurdo Carlos Teller listos en el bullpen; ante Ozzie Albies, sentenció el encuentro al depositar el primer lanzamiento en las gradas entre el jardín derecho y central.

La vigencia de la sequía de victorias para Nicaragua

La derrota resulta particularmente dolorosa para la selección de Nicaragua, que se encontraba a un solo out de romper su balance negativo en el certamen. En la parte alta del octavo inning, Jeter Downs había conectado un cuadrangular de dos carreras que puso en ventaja provisional al equipo nicaragüense.

Con este resultado, Nicaragua extiende una racha adversa de 0-12 en encuentros oficiales disputados en la ciudad de Miami, cifra que incluye participaciones previas en el Clásico Mundial de Beisbol y la Serie del Caribe. El equipo queda con una marca de 0-2 en la fase de grupos, lo que compromete seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Panorama del Grupo D

Países Bajos nivela su récord en 1-1 dentro del Grupo D, recuperando terreno tras su debut. El calendario para el equipo europeo continúa este domingo con un enfrentamiento ante la República Dominicana, cerrando su participación en la primera fase el próximo martes frente a Israel.

Por su parte, Nicaragua se encuentra en la obligación de ganar sus dos compromisos restantes para mantener posibilidades matemáticas de clasificación. El impacto psicológico de perder un juego en la última instancia, marca un punto de inflexión en el desarrollo del Grupo D en esta edición del Clásico Mundial.