La emoción de Lupita Ferrer por conocer a Gilberto Santa Rosa

La actriz venezolana Lupita Ferrer vivió un bonito momento al lado de Gilberto Santa Rosa, mejor conocido como “El caballero de la salsa”. La artista fue muy cercana al intérprete boricua, por la buena música que ha realizado a lo largo de su carrera.

Lupita elogia a Gilberto

Fue en Instagram que la villana de telenovelas, posteó el video posando muy sonriente y emocionada con Gilberto, quien ha visitado Venezuela en múltiples ocasiones.

Para Santa Rosa, fue de gran agrado escuchar excelentes palabras de la Lupita, en un evento que se realizó en la ciudad del sol, Miami.

“Mucho gusto, nunca te había conocido en persona, había siempre oído tu música. Me emocionó al oírte cantar, eres un gran cantante, un gran artista”, expresó la venezolana.

El intérprete de “Conteo regresivo”, no dudo en también ofrecerle elogios a la criolla, aseverando que es una actriz muy respetada y querida en Puerto Rico.

Una bonita invitación

Tras varias fotografías, el cantante de 63 años, le comentó a Lupita que debía en algún momento visitar la “Isla del encanto”.

Una invitación que ella recibió con buenos ojos, respondiendo que algún día lo hará.