Marjorie De Sousa y Lupita Ferrer: El inesperado momento entre las actrices

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de respeto y complicidad fue lo que vivieron las actrices venezolanas Marjorie De Sousa y Lupita Ferrer, en la ciudad del sol Miami. La rubia exparticipante de Miss Venezuela, se mostró muy emocionada al ver a Ferrer llegar al evento con un ajustado vestido azul.

Respeto entre venezolanas

Marjorie estaba sensacional con un vestido en dorado, para el lanzamiento de la portada de una revista, en la que posó muy sensual. La criolla estaba siendo entrevistada cuando de manera repentina, paró la conversación al ver llegar a Lupita a la red carpet.

El respeto y admiración De Sousa por la primera actriz, hizo que fuese hasta el otro lado para saludarla y mostrar su orgullo por ver a una compatriota, que ha triunfado en la televisión latina.

“Ya va yo necesito parar, mi amor hermoso, miren que hermosa Lupita, orgullo de mi tierra”, comentó la guapa rubia, que ha conquistado a la televisión mexicana trabajando en diversos proyectos como "La Desalmada".

Lupita y Marjorie juntas

Ferrer también le dijo palabras de cariño a la artista, preguntándole por su hijo Matías Gregorio y sus proyectos en la televisión.

El momentazo demuestra el respeto, admiración y cariño entre ambas, quienes han dejado el nombre de Venezuela muy en alto en cualquier escenario que se presentan.

Sea en novelas, entrevistas, alfombras rojas, comerciales y series, Marjorie y Lupita son un ejemplo perfecto de la representación nacional en todo el mundo.