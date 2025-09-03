Así reaccionó Marjorie de Sousa a las polémicas declaraciones de Julián Gil

Suscríbete a nuestros canales

Las polémicas y noticias sobre la relación que hace muchos años sostuvieron Marjorie de Sousa y Julián Gil, parecen no tener fin. El lunes 1 de septiembre la venezolana fue interceptada en México, por un grupo de periodistas que no dudaron en preguntarle por las polémicas palabras que ha dado el modelo y empresario.

¿Qué dijo Julián?

Hace algunos meses Julián aprovechó el programa “Secretos de parejas”, para contar momentos de tensión con la rubia, exparticipante del Miss Venezuela. Declaró que en una ocasión Marjorie lo golpeó.

“Cuando nos peleamos ella me pegó, me agarró, me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana ahí Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta; eso terminó ahí”, comentó Gil en el show producido por Canela TV.

En este sentido, aseveró que la madre de su hijo Matías Gregorio, fue quien rompió la relación entre Gabriel Soto y Geraldina Bazán. Pero fue muchos más allá, afirmando que la madre de Marjorie presentaba problemas.

“Yo no estaba dispuesto a vivir donde vivía su mamá, pero me hacía la vida imposible, la señora traía un problema de alcohol horrible”, comentó.

Marjorie se encuentra con los medios

Sousa, quien vive desde hace años en México, sostuvo un encuentro con periodistas, quienes le preguntaron por todas las palabras del exconductor de “Siéntese quien pueda”.

La modelo se mantuvo todo el tiempo callada, pero con expresiones en el rostro bastante fuertes por el tema.

En el clip de Despierta América, se escucha a los reporteros preguntar cosas cómo en toda historia siempre existen dos versiones, pero ella siempre estuvo en total silencio.

Al final pasó a tomar su vuelo y se despidió deseando buen día a los reporteros.