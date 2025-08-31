Julián Gil revela el nombre de la exnovia que lo engañó con Carlos Ponce

Suscríbete a nuestros canales

El actor argentino, Julián Gil, sacudió el mundo del espectáculo al revelar en el programa "Secretos de Parejas" que su romance de seis años con una reconocida actriz, terminó por una infidelidad con otro galán famoso: Carlos Ponce.

Según Gil, el engaño ocurrió mientras él trabajaba en España protagonizando "Valientes", y ella lo traicionó con el actor y cantante justo cuando su relación comenzaba a desmoronarse.

¿Quién fue la actriz que engañó a Julián Gil?

De su misma boca, el público conoció que Gil fue traicionado por la actriz y modelo colombiana, Ximena Duque. En medio de la tormenta que vivía al enterarse, recibió una llamada del propio Ponce reclamándole por supuestamente perseguir a la actriz de 40 años.

Julián, incrédulo, le respondió de manera contundente: “El que se metió en mi relación fuiste tú”, marcando un punto de no retorno en ese triángulo sorpresa.

Más sorprendente aún fue la confesión de Julián al mencionar que, quien se había convertido en su enemigo desconocía que Duque aún estaba con él en ese momento. “Ella me dijo a mí que ustedes ya no estaban”, le comentó el puertorriqueño.

“Sí estábamos, aquí te muestro las evidencias”, agregó, en una confrontación que dejó claras las distorsiones de la verdad entre los involucrados.

Asimismo, el ex de Marjorie de Sousa contó que, con el paso del tiempo, descubrió que Ximena había engañado a Carlos igualmente, lo que para él fue una señal de que simplemente “no era una mujer para mí”.

Hasta ahora, ni Ximena Duque ni Carlos Ponce han emitido una declaración al respecto. La colombiana actualmente está casada con el empresario Jay Adkins, con quien tiene dos hijas: Luna y Skye; mientras que Ponce continúa casado con Karina Banda.

La relación de Julián y Ximena

Los famosos protagonizaron una relación sentimental significativa que duró aproximadamente desde 2007 hasta 2010, marcada por un compromiso formal. Durante ese tiempo, el también presentador llegó a entregarle un anillo como señal de su deseo de formalizar la relación.

Años después de su abrupta separación, Ximena fue clara al describir a Julián como un hombre que había “hecho mucho daño a muchos corazones”, afirmando en una entrevista para su defensa de Marjorie de Sousa que él había tenido múltiples parejas.