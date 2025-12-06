Maite Delgado y la dupla perfecta con Ángel Sánchez para Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más Maite Delgado brilló en la animación del Miss Venezuela 2025 celebrado el pasado jueves 4 de diciembre. La guapa rubia no solo se impuso por su talento, sino también por los trajes impecables, realizados por el trujillano Ángel Sánchez.

Juntos siempre

Desde hace muchos años la dupla de Maite y Ángel ha sido insignia en el certamen más importante del país. La Miss Anzoátegui 1986, confía en el buen gusto, estilo y glamour del diseñador para la ceremonia nacional, que este año se realizó en el Salón Espacio, del Centro Comercial Líder.

La noche comenzó con Delgado en el opening luciendo radiante con una vaporosa capa rosa, que luego quitó, para quedar con un corsé, media pantis y tacones, diseño de Hugo Espina.

Cambios de Maite

En su primera entrada triunfal, la animadora optó por llevar un traje que llenaba el escenario, con plumas, una pequeña abertura en la parte baja, dejando sus piernas al descubierto, y pequeños accesorios.

Para el segundo look, Maite llevó un ajustado y elegante traje en amarillo, que la hizo resaltar en el imponente escenario. Para complementar el atuendo, un elegante recogido, pequeños accesorios y maquillaje suave, a cargo de Franklin Salomón.

Pura elegancia

Para el desfile en traje de gala, llegó un cuarto cambio, con un vestido en negro y un punto focal en el centro con dorado, que entalló muy bien la silueta de la también locutora.

Una amplia falda, hombros al aire y accesorios pequeños, dieron un toque glam a la belleza nacida en Guanape.

El último cambio fue un homenaje de Ángel Sánchez, para el artista Carlos Cruz Diez, en amarillo y con múltiples tiras cayendo en los brazos, otorgando un toque de sofisticación a la criolla.

Maite y Ángel son Miss Venezuela, cada año el público y amantes de la moda esperan ver qué se pondrá, y qué de nuevo traerá al carrusel de la moda más importante del país.