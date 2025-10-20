Ángel Sánchez comparte la controversial relación que tuvo con Osmel Sousa

Suscríbete a nuestros canales

Ángel Sánchez es uno de los diseñadores más importante y destacados de Venezuela, con su increíble gusto ha logrado vestir a grandes de la televisión como Sandra Bullock, Meryl Streep, Brooke Shields y Eva Longoria. Su carrera despegó hace muchos años en el Miss Venezuela.

El trujillano vistió a las candidatas más importante en el Miss Venezuela y luego en Miss Universo. Sin embargo, su entrada al certamen la describe ahora un poco complicada, por lo que buscaba imponer en el concurso de belleza más importante del país.

Ángel habló de Osmel Sousa

En una reciente entrevista el venezolano radicado en Estados Unidos, comentó de la difícil relación que tuvo con Osmel por llevar a las candidatas a un nivel de trajes alejados de lentejuelas, canutillos, brillos, cristales y transparencias.

Sánchez impuso en el certamen traje únicos y finos, que hicieron ver a muchos misses como estrellas de Hollywood, combinado con la esencia de reinas. Ejemplos, de ellos fueron los trajes de Marena Bencomo, Jacqueline Aguilera, Mónica Spears, Veruzhka Ramírez, Carolina Indriago, entre otras.

“Mi relación con Osmel fue como amor y odio, muy controversial. Osmel tenía una estética que yo no iba hacer. Él me comenzaba a llamar y yo le decía sin canutillos, sin lentejuelas, sin plumas. Era un tira y encoje”, comentó en la conversación con Steven Cohen.

Plataforma de Miss Venezuela

Sin embargo, el diseñador fue muy claro en dar agracias a la escuela del certamen para despegar su carrera en la moda nacional y luego internacional.

“Fue una época muy bonita en Venezuela, y Osmel empezó a respetar mi punto de vista y yo simplifiqué muchísimo, limpié muchísimo mis propuestas a través del Miss Venezuela”, comentó.

También aseveró que le pidió a “El Zar de la belleza”, que su nombre fuese anunciado durante el desfile de traje de gala, y fue cuando comenzó a sonar en Latinoamérica como un diseñador respetado y de alta costura.