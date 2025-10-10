Osmel Sousa aconseja a Miss Venezuela 2024 en Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 10 de octubre la Miss Venezuela 2024 Stephany Abasali tuvo un día de muchas entrevistas en Telemundo, en las que ha hablado de su preparación rumbo al Miss Universo. La belleza de 25 años sostuvo un encuentro con Osmel Sousa, quien no dudo en darle un consejo rumbo a la justa universal.

Consejo de Osmel Sousa

El hacedor de reinas ha comentado ante las cámaras que le encanta la belleza Abasali, por su estilo elegante y fino. Además, le ha dado un sabio consejo que seguramente la modelo y estudiante de economía, utilizará desde que llegue a Tailandia.

“Sigue siendo tú, lo haces con personalidad y con seguridad proyectando lo que ha sido siempre la mujer venezolana. Tenemos una tremenda representante”, ha comentado Osmel en el show “En Casa con Telemundo”.

Abasali se ha mostrado muy feliz escuchar los consejos de Sousa, un hombre con mucha sabiduría en la industria de la belleza, que le regaló a Venezuela siete coronas de Miss Universo.

Un día mágico

La criolla tuvo un día de emociones conversando de su vida, familia, carrera, país y ganas de llegar a la contienda.

Además, utilizó vestuarios en colores vivos como el rojo, blanco y rosa.