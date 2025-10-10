Conductora española sería el reemplazo de Myrka Dellanos en Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

Los rumores y especulaciones por la salida de la periodista Myrka Dellanos de la cadena Telemundo, están a la orden del día. y es que, aseguran que la planta ubicada en Miami, ya tendría el reemplazo, de la conductora de 60 años.

¿Reemplazo de Myrka Dellanos?

Tras la salida de Myrka, la periodista española Cristina Porta, es parte del show “La Mesa Caliente”, como invitada especial. La ganadora de “Top Chef VIP 4”, es panelista del matutino junto a Gisselle Blondet, Andrea Meza y Verónica Bastos, antiguas compañeras de Dellanos.

La española ha asistido al show durante toda esta semana, disparando especulaciones sobre si la salida de Myrka, fue para que Telemundo metiera definitivo a Porta al programa, o su estadía será momentánea, como lo han hecho en otras ocasiones.

Algunos internautas creen que se trató de una salida muy fuerte para la cubana-estadounidense, por realizar comentarios políticos, una decisión que muchos cuestionan al considerar que la periodista tiene un perfil muy capacitado para hablar de cualquier noticia.

“Este programa sin Myrka no es nada”, “Acabo de saber qué sacaron a Myrka ni veo mas el programa”, “Sacaron a las fina educada y decente en ese programa”, “Mirka es la única periodista de verdad con preparatoria con un nivel académico”, son algunas de las opiniones.

Cristina en el show

La exparticipante de “La Casa de los famosos 4”, se ha mostrado muy feliz de estar en el programa con sus tres compañeras y llevar entretenimiento a los espectadores latinos, en Estados Unidos.

Hasta el momento Myrka Dellanos no ha se pronunciado para hablar de la razón detrás de su repentina salida del canal, al cual trabajó por algunos años.