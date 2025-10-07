Top Chef VIP 4: Cristina Porta se lleva la victoria y un jugoso premio en dólares

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de entrega, estrategias y mucho contenido, la periodista española Cristina Porta se llevó la victoria del reality de Telemundo “Top Chef VIP 4”. En la final del lunes 6 de octubre la publicista se impuso con un platillo único, que encantó a los jueces que le dieron el primer lugar.

La belleza que participó en la edición 2024 de “La Casa de los Famosos”, festejó a lo grande el sacrificio que le colocó al proyecto, recibiendo con emoción el trofeo de manos de la conductora Carmen Villalobos.



Una final de Infarto

La noche comenzó con seis semifinalistas Cristina Porta, Lorena Herrera, Angélica Celaya, Paco Pizaña, Matías Ochoa y Salvador Zerboni.

Tras la primera etapa, solo cuatro pasaron a la siguiente ronda, Zerboni, Porta, Herrera y Paco, este último había tenido una gran química con la española desde el comienzo de la competencia, tanto, que se rumoró que tenían una relación más allá de los fogones.

El último retó se basó en varios platillos, los cuales Porta realizó a la perfección llevándose buenos comentarios del jurado calificador, quienes le terminaron dando la victoria, que no solo es un título, sino un jugoso premio en efectivo de $200.000.

Un poco más de dos meses de competencia fue lo que vivió Cristina junto a sus compañeros, entre ellos dos venezolanas, Karina y Norkys Batista, quienes dieron lucha y contenido en el popular show.

Una ganadora feliz

A través de Instagram la española posteó una fotografía acostada en una enorme cama y con el trofeo entre sus brazos, mostrando lo feliz de ganar la competencia.

“Ahora sí… Buenas noches. Tanto esfuerzo valió la pena”, escribió la presentadora de 35 años.