Carmen Villalobos protagoniza calientes escenas con otra mujer

Prepárate para marcar en tu calendario el 24 de septiembre de 2025, fecha prometida para el gran estreno en Netflix de “La Huésped”, una serie colombiana que combina sin temor lo psicológico con lo erótico y, está protagonizada por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.

Aunque hasta el momento solo han aparecido fotografías de lo que ofrecerá esta picante aventura, ya se perfila como uno de los títulos más intensos del año, por su trama y por los matices que idearon sus directores Klych López e Israel Sánchez Vargas.

Carmen Villalobos llega con una apasionada historia

La historia habla de Silvia (Laura), una mujer cuya vida parece desmoronarse entre un matrimonio al borde del abismo con Lorenzo (Jason), aspirante a Fiscal General, y la adicción que consume a su hija Isabela decide tomar distancia.

En un viaje que prometía sanar heridas, conoce a Sonia (Carmen), un encuentro inesperado que despierta deseos, sensaciones nuevas y, un peligro inimaginable. Lo que comienza como un vínculo íntimo e hipnótico se convierte en una amenaza calculada.

El personaje de Villalobos, Sonia, regresa no para extinguir heridas, sino para destruir desde adentro la vida que Silvia ha construido. El deseo, la traición y la venganza se entretejen en una historia donde no hay salvación segura.

Encabezando este cóctel explosivo, están Laura, la mujer en crisis que se debate entre el deber y el deseo y, Carmen, que se convertirá en esa amante perturbadora que llega como una fuerza destructiva.

De este efusivo romance que está por vivirse en “La Huésped”, han salido varias imágenes que tienen a las redes sociales de cabeza, pues, no es habitual ver a la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” en este tipo de actuaciones.

Talento que enciende la pantalla

Completan este reparto poderoso nombres como Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz y Jairo Camargo, quienes aportan profundidad y peso emocional a esta narrativa cargada de suspenso.

El trasfondo técnico y artístico no se queda atrás. La experimentada Clara María Ochoa produce de la mano del guion escrito por Darío Venegas y Lina Uribe.

La atmósfera visual es capturada por los fotógrafos Diego Jiménez y Andrés Gutiérrez; el diseño de producción corre por cuenta de Eleonora Barajas, con arte de Claudia Guayacundo y vestuario de Lina Guarnizo. La música, oscura y envolvente, lleva la firma de Santiago Uribe y Juan Felipe Uribe