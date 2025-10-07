Estrella de “Rápidos y Furiosos” fue arrestado por crueldad animal

Suscríbete a nuestros canales

El actor conocido por su personaje de Roman Pearce en la franquicia de "Rápidos y Furiosos", Tyrese Gibson se entregó a las autoridades en el condado de Fulton, Georgia, enfrentando un cargo grave por crueldad animal.

La acusación surge luego de un trágico incidente ocurrido el pasado 18 de septiembre, donde los perros de Gibson atacaron y mataron a la mascota de su vecino.

Cuatro de los perros de la raza mastines italianos que pertenecen al actor, agredieron a un Cavalier King Charles Spaniel llamado "Henry", la mascota de sus vecinos. El violento ataque fue captado por una cámara de seguridad.

Orden de arresto contra Tyrese Gibson

Tras lo ocurrido, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Tyrese Gibson. Sin embargo, el pasado 22 de septiembre, le fue allanada su vivienda pero ni el famoso ni sus mascotas se encontraban en el lugar.

El también cantante de R&B, ingresó en la cárcel del condado de Fulton, pero fue liberado poco tiempo después de pagar una fianza de 20 mil dólares, según el registro policial.

El representante legal de la estrella de “Rápidos y Furiosos”, Gabe Banks, confirmó que su cliente se encontraba fuera de la ciudad cuando sucedió el ataque de los perros.

Obligado a dar en adopción a sus mascotas

No obstante, en un comunicado, el abogado aseguró que Tyrese Gibson asume "toda la responsabilidad" por lo ocurrido y se encuentra "profundamente afligido" por la muerte de la mascota del vecino.

La compleja situación originó una "difícil decisión" para el actor, pues aseguró que buscará "un nuevo hogar seguro y cariñoso" para sus dos perros y sus tres cachorros.

Cabe destacar que la defensa argumentó que "nunca fueron entrenadas para ser agresivas" y que "nunca habían hecho daño a un niño, a una persona ni a otro perro" antes del lamentable ataque.