Rodrygo Goes habló sobre su momento más difícil en el Real Madrid

El brasileño y delantero del Real Madrid, Rodrygo Goes recientemente concedió una entrevista donde dejó saber varios detalles de la temporada pasada, destacando que atravesó un momento complicado tanto en el aspecto físico como en el mental.

“La verdad es que pasé por un momento muy difícil a nivel personal. Pasé mucho tiempo sin hablar con nadie”, reconoció el brasileño durante una entrevista con AS. “Fue un momento muy difícil. No estaba bien, ni física ni mentalmente. Eso me estaba afectando mucho”.

Para ese momento, el mister Carlo Ancelotti se encontraba al frente del Real Madrid, siendo pilar fundamental para el atacante brasileño, quien no dudó en agradecer públicamente al actual seleccionador de Brasil por la ayuda que le ofreció.

“El entrenador Ancelotti me ayudó a superar todo eso. Veía cada día que no estaba bien, que no estaba en condiciones de jugar, que no podía ayudar al equipo. Sabía que tenía que recuperar a la persona antes que al jugador. Lo importante era estar bien mentalmente. Fue un momento muy difícil en mi vida, pero ahora lo he superado todo, estoy bien. Siempre que puedo, le doy las gracias a Carlo [Ancelotti], a su hijo Davide y al cuerpo técnico [del Madrid]. Todos me ayudaron, y por supuesto mi familia. Ahora solo siento alegría, estoy feliz y muy motivado para tener una gran temporada”, comentó.

Rodrygo, que no ve acción con Brasil desde el 25 de marzo, puesto que no recibió el llamado en las dos primeras convocatorias de Carlo, regresará para los próximos amistosos internacionales contra Corea del Sur y Japón.

“Estar lejos de la selección me pareció una eternidad. Fue difícil, pasé por muchas cosas. Fue bueno reflexionar, aclarar mis ideas. Ahora me siento bien y listo para dar lo mejor de mí, la mejor versión de mí mismo. Sin duda, he evolucionado en todos los aspectos de mi vida”, detalló Goes.

“Soy una persona diferente gracias al tiempo que he pasado. Lo importante es que estoy bien, me he recuperado y estoy agradecido a quienes me han ayudado durante este periodo. Me siento como una persona nueva, una persona mejor, un mejor jugador. Lo que importa es que soy feliz, estoy bien mentalmente”, agregó.

El brasileño mostró su felicidad por volver a trabajar con el técnico italiano “Es un placer volver con Ancelotti, que me ayudó mucho e impulsó mi carrera. En sus manos, he progresado. Fue un placer volver a verlo, decirle lo genial que es estar aquí, decirle que siempre es así y que por eso disfruto tanto viniendo aquí. Ha pasado mucho tiempo, pero ahora estoy bien y espero ayudar con lo mejor de mí. Por supuesto, existe esa buena relación con Ancelotti, pero él dejó claro que nadie tiene un puesto garantizado. Hay que jugar y rendir bien en el club para seguir en la selección y llegar al Mundial”.

Con la dirección de Xabi Alonso, Rodrygo ha visto minutos ocho de los diez partidos del Madrid esta temporada. “Salgo con una mentalidad diferente, un entusiasmo diferente y más madurez. Me siento muy bien y estoy seguro de que esta temporada será mejor para todos, para el equipo y para mí”, admitió el brasileño.

Su amor por el Real Madrid

“Antes de fichar por el Madrid ya estaba todo hecho y fichado por el Barça. Es verdad. Pero mi padre me dijo que el Madrid nos había llamado y que tenía que elegir. Para mí fue muy fácil. Sabía lo que quería y cuál era mi sueño. Ni lo dudé. Y aquí estoy”.

Además, Rodrygo se sinceró sobre los rumores de salidas del club blanco “Todos los veranos pasa lo mismo conmigo. Que si voy a salir, que tengo ofertas de este o aquel club. Cada semana estaba en un equipo si hacía caso a lo que salía publicado. Claro que siempre hay ofertas, no voy a mentir sobre eso. Pero siempre dejé claro al club que yo quiero seguir triunfando aquí, más de lo que ya lo hice. Es mucho haber ganado dos Champions a mi edad, pero ahora quiero más Copas de Europa con esta camiseta”.

“Hasta que me quiera el Madrid”

“Siempre he dicho: ‘Hasta que me quiera el Madrid, estaré aquí’. Si un día el Madrid me dice, ‘Rodry, búscate equipo’, diré ‘vale’. Pero eso no ha ocurrido. El club siempre me ha dicho que cuenta conmigo. Y cuando pasé por un problema estaban conmigo. La gente especulaba porque yo guardaba silencio. Pero yo sabía que iba a hacer esta temporada con el Madrid y que voy a estar enfocado para dar mi mejor versión. No me ha molestado. Yo estaba tranquilo, y aquí estoy… como siempre”.