Real Madrid y Barcelona pelean por este defensor de la Premier League

Aun con la temporada 2025/2026 apenas comenzando, los distintos clubes del fútbol europeo ya se encuentran planificando su mercado de fichajes de cara a la siguiente campaña, tal es el caso del Real Madrid.

La escuadra blanca se ha fijado en el defensor central del Crystal Palace Marc Guéhi, de 25 años de edad, quien finalizará su contrato en junio de 2026 y podría no extender su relación con la escuadra londinense.

El elenco capitalino ha tenido una constante incertidumbre con respecto al estado físico de varios de sus referentes en la zaga, como ha ocurrido con el alemán Antonio Rüdiger y el austriaco David Alaba.

Barcelona al ataque

Sin embargo, los merengues no son los únicos que quieren hacerse con sus servicios, pues, de acuerdo con Sky Sports. el FC Barcelona, acérrimo rival de los blancos, también ha mostrado interés en ficharle.

Los catalanes han visto serios problemas en su defensa tras la partida a coste cero de Íñigo Martínez al Al-Nassr, además de solo tener tres vallas invictas en la campaña y sufrir dos reveses al hilo ante PSG y Sevilla.

Fuerte competencia

A azulgranas y blancos se les unen el Bayern Múnich y el Liverpool. Los primeros se encuentran atentos a la situación contractual de Kim Min-Jae y Dayot Upamecano, mientras que los segundos buscan convencer al anglo-marfileño de permanecer en Inglaterra.