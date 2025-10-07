¿Declaración de guerra? LAFC y la Vinotinto se disputan a David Martínez

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y Los Angeles FC atraviesa un momento de alta tensión debido a la constante negativa del club estadounidense a ceder al joven talento David Martínez para los compromisos de la Vinotinto.

Esta recurrente ausencia en las convocatorias de la fecha FIFA ha encendido las alarmas dentro de la FVF, que ve con creciente preocupación cómo uno de sus futbolistas más prometedores es retenido por su club, contraviniendo la normativa internacional.

Razones incoherentes

Desde hace casi un año, la presencia de David Martínez en las listas de la Vinotinto se ha vuelto una quimera. La justificación oficial es "compromisos con su club", una razón que, sin embargo, no parece coherente con la verdadera importancia del jugador en la dinámica del LAFC.

En los últimos diez partidos disputados con el club, la "Joya" Martínez ha iniciado como suplente en seis ocasiones. Su participación irregular y su escaso protagonismo no reflejan una necesidad imperiosa que justifique desobedecer el llamado de la selección.

La FVF interpreta esta situación como una clara señal de que la intención del LAFC es retener al jugador por conveniencia propia, obstaculizando su desarrollo internacional y la posibilidad de que adquiera experiencia valiosa con la Absoluta.

El reglamento FIFA

La base del conflicto es la clara normativa de la FIFA, que establece que un jugador convocado tiene que asistir con su selección para las fechas estipuladas en el calendario internacional.

Pese a la claridad del reglamento, el caso de David Martínez se ha convertido en una curiosa y preocupante excepción que se ha mantenido durante casi un año.

La única ocasión reciente en la que el talentoso venezolano pudo estar a disposición de la Vinotinto fue durante la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y Uruguay.

El caso del extremo de 19 años se convierte así en un dolor de cabeza burocrático que obliga a la FVF a buscar soluciones urgentes para garantizar que los clubes respeten el calendario FIFA y permitan a la selección contar con todos sus efectivos en su vital proceso de reestructuración.