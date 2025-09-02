La Vinotinto: ¿Quiénes podrían ocupar el lugar de David Martínez contra Argentina?

Suscríbete a nuestros canales

La baja de David Martínez para el crucial encuentro de la Vinotinto contra Argentina es un contratiempo importante.

La "Joya" no estará disponible debido a un golpe en el hombro, lo que obliga al cuerpo técnico, liderado por Fernando "Bocha" Batista, a buscar una alternativa en una convocatoria que ya se anticipaba amplia precisamente para afrontar este tipo de situaciones.

En este contexto, dos nombres surgen como los principales candidatos para ocupar su puesto: Gleiker Mendoza y Matías Lacava. Ambos son extremos muy habilidosos, capaces de aportar desequilibrio y creatividad al ataque de la selección.

Mendoza llega en racha

Gleiker Mendoza llega en un momento de forma excepcional. Con su club, el Kryvbas Kryvyi Rig, ha tenido un inicio de temporada espectacular, demostrando ser un jugador clave en el esquema ofensivo.

En tan solo cinco partidos, ha registrado cuatro asistencias y un gol, cifras que reflejan su capacidad para generar juego y ser decisivo en los metros finales. Su gran momento podría darle la ventaja para ser la opción de Batista, ya que su confianza y ritmo de competencia son altos.

¿La oportunidad de Matías Lacava?

Por su parte, Matías Lacava también es una opción sólida. Aunque sus estadísticas con el Ulsan HD no son tan explosivas como las de Mendoza (un gol y tres asistencias en 28 partidos), su experiencia en un contexto de mayor exigencia y su constancia son puntos a favor.

El joven extremo es conocido por su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de juego, lo que podría ofrecer al "Bocha" una alternativa confiable y con buen manejo del balón.