Nueva baja en La Vinotinto para el duelo ante Argentina (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto afronta esta semana la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde enfrentarán a Argentina y Colombia, respectivamente. De cara al primer encuentro en Buenos Aires, el volante David Martínez no estará disponible para el entrenador Fernando "Bocha" Batista.

El cuadro venezolano tendrá dos partidos importantes en sus aspiraciones de clasificación, sin duda querrán sumar puntos importantes para soñar con ese boleto que los lleve al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

David Martínez no estará en Buenos Aires

Martínez no formará parte de la delegación de Venezuela que viajará a Argentina, luego del golpe sufrido en una caída durante el encuentro entre Los Angeles FC y San Diego en la MLS. Según informó Fernando Petrocelli en Ruta Vinotinto, el joven delantero quedó descartado por precaución médica, ya que el cuerpo técnico y el club priorizan su recuperación antes de arriesgarlo en un partido de alta exigencia.

El objetivo ahora es que el jugador de 19 años pueda llegar en óptimas condiciones al esperado duelo frente a Colombia en Maturín, donde la Vinotinto buscará sumar en casa ante un rival directo. El jugador se encuentra bajo seguimiento constante y trabaja en su recuperación para estar disponible, sabiendo que su presencia es considerada importante por el cuerpo técnico de la selección.

Se espera que David Martínez evolucione y pueda estar disponible para el encuentro de la próxima semana ante el elenco colombiano, mismo que será el último de estas Eliminatorias.