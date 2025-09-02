¿Recuperará su nivel? Joven Vinotinto vuelve a la acción (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano recibió una de las noticias más anheladas y esperanzadoras de la jornada: Jan Hurtado ha vuelto a la acción. El joven delantero criollo disputó 61 minutos en la victoria de su equipo, Gimnasia y Esgrima de La Plata, 1-0 sobre Atlético Tucumán, en un partido crucial de la Primera División de Argentina.

El venezolano no jugaba un partido oficial con el "Lobo" desde el pasado mes de mayo, a causa de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo considerable.

Esta inactividad ha sido, lamentablemente, una constante en las últimas temporadas para un jugador que, en su momento, fue considerado una de las mayores promesas del fútbol sudamericano.

Busca redención

La carrera de Jan Hurtado ha sido un tobogán de emociones. Después de su explosión en las categorías inferiores de la selección venezolana y su prometedor inicio en el fútbol profesional, las expectativas sobre él se dispararon.

Su potencia física, capacidad para desbordar y olfato goleador lo llevaron a fichar por grandes clubes como Boca Juniors y el Red Bull Bragantino de Brasil. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado, y la falta de regularidad, sumada a las lesiones, le han impedido mostrar el potencial que alguna vez lo caracterizó.

Por esta razón, su reaparición con Gimnasia es más que un simple regreso. Es la oportunidad que tanto ha buscado para reencontrarse consigo mismo. Ahora, con el alta médica y la confianza de su cuerpo técnico, tiene la responsabilidad de trabajar duro y recuperar ese nivel que lo hizo un nombre conocido en el continente.

El camino a seguir

El camino que le queda por delante a Jan Hurtado es claro: debe enfocarse en conseguir la regularidad. Un futbolista solo puede alcanzar su máximo rendimiento cuando juega de forma consistente, se adapta al sistema de juego de su equipo y adquiere la confianza que le permita tomar riesgos y ser determinante en el campo.

El partido contra Atlético Tucumán es el primer paso de un proceso que se espera sea exitoso, pero del ariete venezolano.

La afición de la Vinotinto, que ha seguido de cerca su trayectoria, espera que este regreso sea el inicio de una nueva etapa, una en la que Jan Hurtado pueda finalmente dejar atrás las lesiones y volver a ser ese goleador que Venezuela necesita en el futuro.