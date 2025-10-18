La Rinconada: Un nuevo miembro de la dinastía Regalado debuta como entrenador el domingo en la R40

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 17 de octubre en horas de la mañana el equipo de Meridiano Web estuvo en la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada y logró la oportunidad de entrevistar a un nuevo entrenador quien forma parte de la dinastía de los Regalado.

Carlos Daniel Regalado Suárez: Ficha personal debut 5y6 R40 La Rinconada

Se trata del joven Carlos Daniel Regalado Suárez, hijo del también entrenador Alejandro Regalado y sobrino del trainer David Regalado Soto y el recordado preparador fallecido Carlos Regalado Soto.

Carlos Daniel nació en Caracas, el 23 de septiembre de 2000, por lo que cuenta con 25 años de edad.

El nuevo trainer realizó sus estudios de aprendizaje con el reconocido Antonio Bellardi y siente gran admiración por su abuelo Carlos Regalado Bello, su tío Carlos Regalado Soto y por el mismo Bellardi.

Al mismo tiempo, el nuevo preparador tendrá un ejemplar presentado para la reunión número 40 de este domingo 19 de octubre en la arena caraqueña. Se trata la yegua Gift Winner para la primera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Entrevista en vivo: Carlos Daniel Soto Suárez La Rinconada

Carlos Daniel, muchas gracias por la entrevista. Te estrenas como entrenador este domingo en la Reunión 40. Tendrás a un solo ejemplar presentado para la primera válida para el 5y6 Nacional y trata de la yegua Gift Winner que se estrena en su cuadra y reaparece luego de 126 días sin correr ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta yegua?

-Es una yegua que poco a poco hemos corregido muchos problemas y tenemos mucha oportunidad, por lo que no se vayan a caer con esta yegua.