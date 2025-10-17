El mejor ajuste del jueves: Esta es la razón por la que este favorito es el imperdible para el ciclo no válido

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves 16 de octubre en el hipódromo La Rinconada se realizaron los ajustes finales para los ejemplares que van a participar en la venidera reunión 40 de la temporada donde uno de los mejores ajustes lo realizó un ejemplar en las carreras no válidas.

Se trata de la primera carrera del domingo 19 de octubre, para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

Ejemplar: Ciclo No Válido R40 La Rinconada

My Returning Mate (número 2), con la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de Don César Cachazo, es uno de los competidores inscritos para esta competencia inicial de la jornada dominical, además de ser el primer favorito para Gaceta Hípica.

Su última competencia fue el día 28 de septiembre del presente año, la cual, fue capaz de llegar segundo a 3 1/4 cuerpo de Pan de Azúcar.

Ajuste: La Rinconada

El día jueves 16 de octubre, el pupilo del maestro Cachazo trabajó de segunda vuelta y ajustó 56 segundos exactos para los 800 metros, en pelo, contenido, muy bien.

