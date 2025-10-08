Yoelbis González reitera su confianza y busca la victoria sorpresiva en el 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

Yoelbis González es, sin duda, uno de los jinetes profesionales que más atención atrae entre la afición por su impecable y consistente labor.

La Rinconada: Confianza Jinete Entrevista Reunión 39

Su estilo se define por una disciplina y un compromiso total, donde busca que cada ejemplar entregue su máximo rendimiento y cruce el disco en la mejor posición posible. González ha demostrado ser una silla de gran confianza en La Rinconada y que además cuenta con una reputación de solidez.

Esta dedicación resulta muy beneficiosa para los aficionados, pues les ofrece una base confiable al momento de descifrar el complicado acertijo hípico y realizar sus jugadas exóticas. El popular jinete nos acompañó de nuevo este miércoles.

Con seis importantes compromisos Yoelbis se alista para afrontar la reunión 39, la primera monta es con la potra que hace su debut llamada Latina Parts.

- La yegua hará su primera presentación. Su trabajo de cancha ha sido impecable, generando grandes expectativas. Con base en sus ejercicios previos, confiamos en que tendremos un debut a la altura.

Pasamos a la tercera carrera no válida, tienes la oportunidad de montar a la yegua importada Naa Dudette.

-Esta yegua importada ha demostrado cierta calidad corredora, pero que lamentablemente no lo ha podido emplear en carrera. Para esta ocasión estimamos que la nuestra corra muchísimo mejor.

Luego en el VI Clásico “Ezequiel Zamora” tienes la oportunidad de montar nuevamente a la yegua Princesa Fina.

- Vengo de correr esta yegua en un clásico contra ejemplares muy duros y de calidad. Para esta ocasión, la carrera es sumamente pareja. Ante todo, pido salud para la yegua para que pueda desenvolverse y entregar su máximo esfuerzo en la pista.

Para la octava carrera en recorrido de 1.200 metros vuelve a tus manos el ejemplar Ademan.

- Conozco a este caballo a la perfección, hemos trabajado arduamente con él. Para esta oportunidad, se encuentra en muy buena forma en cancha. Intentaremos las veces que sea necesario hasta lograr la victoria.

Por primera vez estarás sobre el lomo de la alazana Tinta Fina en la cuarta válida.

-Esta yegua he tenido la oportunidad de trabajarla, se mantiene muy bien en cancha y para mí esta carrera va hacer fundamental para la mejoría de ella, si así Dios nos lo permite.

Compromiso Selectivo: Victoria La Rinconada 5y6 nacional

Por último, en el VI Clásico “Virgilio Decán” (GI) tienes el compromiso del ejemplar Colossus.

- Los trabajos de este ejemplar son realmente impresionantes. Respetamos a la competencia, pues enfrentamos a uno de los mejores lotes. Pero no hay que temer: los que no corren son los que no tienen chance. Confiando en Dios y en nuestro caballo, intentaremos llevarnos el triunfo