Dany Pimentel cree tener la fórmula para ganar de imprevisto en La Rinconada

Dany Pimentel es, sin duda, un entrenador con pocos ejemplares que goza de gran efectividad. Cada vez que tiene una oportunidad, la aprovecha al poner en práctica todos sus conocimientos en cada purasangre que pasa por sus manos.

Los números confirman su buen hacer: en lo que va de año, suma solo 24 presentaciones con cuatro triunfos, para un 33% de efectividad. Esto sugiere que, con más material, alcanzaría mejores resultados.

Pimentel no baja la guardia y trabaja fuertemente con su equipo de cuadra para llevar a sus ejemplares a la carrera en las mejores condiciones. Este miércoles, durante una conversación agradable con el equipo de Meridiano Web en la mañana tradicional de ajustes, el entrenador informó lo siguiente sobre sus tres presentados:

La primera carrera tiene el compromiso con el ejemplar Princess Ana con la monta de Yonkleiver Díaz.

- Esta yegua ya tuvo su debut, el cual resultó traumático debido a una mala partida. Para esta, su segunda carrera, esperamos una actuación mucho mejor.

Luego en la segunda carrera presenta otro ejemplar que viene de correr y arribó noveno en una prueba selectiva.

- Al ejemplar Doctor Rodilla le sucedió algo similar a nuestra primera presentada. Confiamos en que su desempeño sea mucho mejor en esta segunda oportunidad.

Cierra en la primera de la triple apuesta, quinta carrera con el ejemplar Mr. Keating que viene de ganar.

- El ejemplar viene de ganar y ahora afronta una carrera muy pareja que incluye la participación de otros dos importados. En la cancha ha trabajado muy bien, y confiamos plenamente en que podemos lograr la victoria.