Yonkleiver Díaz tiene una meta personal que puede alcanzar este domingo en La Rinconada (+Video)

Septiembre concluye y con él llega la reunión número 37 de la temporada hípica. Un total de 12 emocionantes competencias, además de una condicional especial, darán brillo a la fanaticada que espera con impaciencia una nueva jornada de carreras en el principal óvalo del país.

Entrevistas y ajustes en la pista: La Rinconada Jinete

El ciclo de entrevistas del equipo de Meridiano Web no se detiene. Desde muy temprano, el personal se trasladó al hipódromo con el propósito de observar de cerca los ajustes de los diferentes purasangres. Además, se indagó con jinetes y entrenadores acerca de sus compromisos para la esperada jornada dominical.

Yonkleiver Díaz busca su hazaña personal: Victorias

La jornada podría ser testigo de un logro personal significativo. El jinete Yonkleiver Díaz está a solo dos victorias de alcanzar las 100 de por vida en su carrera profesional. Esta semana, Díaz cuenta con ocho compromisos que lo acercan a cumplir su meta este próximo domingo.

Desde la misma primera carrera tienes el compromiso con el potro tordillo, Chamuel del trainer Abraham Campos.

-Este caballo viene de llegar cuarto, yo creo que para esta ocasión el va seguir demostrando su progreso.

Acto seguido tienes el compromiso con la debutante Gran Cumanesa en recorrido de 1.200 metros.

-Esta yegua efectivamente va a su debut, hoy tuve la oportunidad de ajustarla y de verdad que lo hace bien.

Para la quinta carrera por tercera ocasión consecutiva tienes el compromiso con la yegua Queen Lety.

- Esta es mi yegua favorita. Confío plenamente en su calidad y en su enorme corazón. Por ese motivo, estoy seguro de que ganaremos la carrera y nos tomaremos la foto en el recinto de ganadores.

Acto seguido en la Condicional Especial será el encargado de montar al ejemplar Sun Classic.

-Esta carrera es un poco fuerte, el es ganador y sabe ganar. Para esta carrera yo creo que podemos hacer una buena carrera.

Para el ciclo de las válidas en la misma primera tiene el compromiso con la veloz Victoria de Oro.

-Esta yegua he tenido la oportunidad de montarla en tres ocasiones y hemos logrado tres segundos, aprovecharemos al máximo su velocidad y una buena partida en este recorrido de 1.200 metros.

Segunda válida carrera muy pareja tienes una nueva oportunidad con el trainer Ramón García sobre la yegua Seven Star.

-Esta yegua la voy a correr por primera vez, el lote es discreto, pero por el trabajo que hemos realizado buscaremos hacer una buena carrera.

Quinta válida tienes el compromiso con la hija de Vacation, Queen Victoria.

-Esta yegua no la conozco mucho, sin embargo, el trainer Pedro Coronil me da la oportunidad en lote discreto la nuestra debe mostrar progreso.

Por último, en la carrera de los acumulados repites la monta de Ram Power el cual conoces a la perfección.

-Este caballo lo gane en una ocasión, su última mejoró mucho al llegar cuarto y para esta ocasión considero que el puede ganar su siguiente carrera y por esa razón no lo dejen fuera de sus combinaciones.