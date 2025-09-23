La Rinconada se prepara: Yegua que fue "dato" regresa con ejercicios previos fenómenos

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos tendrá este domingo 28 de septiembre del 2025, la reunión número 37 del año, con un programa de 12 carreras, con una Condicional Especial por disputarse, donde el juego del 5y6 nacional se hará presente a partir de la séptima prueba, en lo que será la cuarta fecha del tercer meeting de competencias.

La quinta válida del domingo va a servir para ver el debut y regreso de varias yeguas en el coso de Coche, la misma está reservada para potrancas nacionales e importadas de tres años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, con la presencia de 11 participantes.

Esta yegua ahora pasa a la cuadra del entrenador Ismael Martínez, un producto del ganador selectivo Steinbeck por Isla Caimán, la cual nació en el Haras La Primavera y en esta ocasión tendrá la monta del jinete profesional Larry Mejías. Su carrera más reciente fue el pasado 20 de abril del 2025 con la monta de Jaime Lugo, en esa ocasión gustaba mucho a la fanaticada y fue capaz de llegar sexta a 16 cuerpos de Cosmic Love, pero presentó problemas ya que cargó afuera toda la carrera.

Su padre Steinbeck fue un ganador selectivo capaz de conseguir 7 triunfos de 22 presentaciones donde resaltan los triunfos de: A los 2 años, 1º Copa Juan Carmona, Copa Cavepro, a los 3 años, 1º Clásico Millard Ziadie (G3), Copa Sweet Candy, Copa Don Fabián.

La castaña propiedad del Stud “San Manuelito”, regresa de un parón de 161 días sin correr y lo hace solo con los implementos, G (Guayo), M (Martingala) y La (Lengua Amarrada).

Sep 05 L. Mejías E/P 28,3 40,3 52,3 (800) 65,2 2p 78,4 4p 93,4/ fenómeno con remate de 12.

Sep 19 L. Mejías E/S del aparato 25,2 37,3 49,3 (800) 63/ salió al tiro, cargó afuera con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.