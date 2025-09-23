¡El dato atrasado está de vuelta! Reaparece en La Rinconada el hijo de un semental legendario

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 28 de septiembre del 2025, se va a realizar la reunión 37 de actividades hípicas en el hipódromo de La Rinconada con una programación de 12 competencias que incluye una Condicional Especial en las pruebas no válidas.

Dato atrasado: Carreras Semental Reunión 37

Una de las competencias de la tarde se disputará a la altura de la tercera carrera en distancia de 1.200 metros, en una carrera para caballos nacionales e importados de 3, 4 y 5 años ganadores de 2 carreras, en la que participan un total de ocho ejemplares que irán en búsqueda de un premio a repartir de Bs.3.600,00 más premiación adicional especial $28.600.

Abu Pepe es uno de los participantes, llevará el número ocho en la gualdrapa, con la monta del jinete profesional Jonathan Aray, y es entrenado por Gabriel Márquez para los colores del Stud ‘Don Rafael V’, que regresa al óvalo caraqueño después de 217 días, al mismo tiempo utilizará los implementos, Lengua Amarrada (La) y Vendas (V).

La campaña general de este hijo de King Seraf en Orlyana Queen por Kafwain, en la arena caraqueña es de seis actuaciones para dos primeros. Su última carrera el pasado 23 de febrero del presente año se presentó a la carrera como principal favorito y no pudo cristalizar el triunfo ya que arriba sexto a 17 cuerpos del ganador Gran Alabama.

Casualmente el ejemplar nacido y criado en el Haras La Orlyana tiene dos victorias en el mismo recorrido que le toca enfrentar este próximo domingo.

Estos han sido los ejercicios más recientes: La Rinconada

Sep 13 R. Arraga E/P 12,3 25,4 (400) 42,3/ contenido en recta de enfrente con remate de 13,1.

Sep 20 D. Acosta E/P 14 27,4 42 (600) en la recta de enfrente contenido con remate de 14.1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.