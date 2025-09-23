Hipismo

El regreso más esperado: Yegua importada que generó gran expectativa vuelve a correr después de 161 días

La alazana de tres años esta lista para su cuarta incursión en la arena de La Rinconada

Por Gustavo Mosqueda
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 10:13 am
Foto: José Antonio Aray
Uno de los ejemplares que no puede subestimar a la hora de realizar las diferentes jugadas exóticas en la quinta válida a efectuarse en La Rinconada, no es otro que la yegua Catira Mercedes (Usa) una alazana de tres años que retorna a la pista luego de 161 días sin correr en la arena de Coche.

Cabe destacar que para esta ocasión es presentada por Carlos Radelli y a pesar de que el ejemplar tiene tres años apenas ha participado en tres ocasiones que ha sido dato y todavía no ha conseguido su primera victoria. Sin embargo, su última actuación del pasado 20 de abril del presente año arribó en la décima casilla partiendo mal a 19 cuerpos de la ganadora Cosmic Love.

                                           

Para esta ocasión contará con la monta de Félix Márquez y un descargo de cuatro kilos. Catira Mercedes es un vientre importado, del semental norteamericano Yes We Can en Air Force Blinde, nacida el 11 de enero del 2022 y luego traída al país por el mismo Haras Los Samanes Polo & Racing quienes también son sus propietarios.

El trabajo: Catira Mercedes Reaparece La Rinconada

Sep 13 J. Medina E/P 17,4 33 46,4 (600) 60,3 2p 76,1/93,2// contenida le bajaron la mano con remate de 13,4.

Sep 20 W. Ochoa E/P 18,3 32,3 46,1 (600) 59,4 2P 74,2/90,4// cómoda con remate de 13,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

Martes 23 de Septiembre de 2025
