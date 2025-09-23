El regreso más esperado: Yegua importada que generó gran expectativa vuelve a correr después de 161 días

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los ejemplares que no puede subestimar a la hora de realizar las diferentes jugadas exóticas en la quinta válida a efectuarse en La Rinconada, no es otro que la yegua Catira Mercedes (Usa) una alazana de tres años que retorna a la pista luego de 161 días sin correr en la arena de Coche.

La Rinconada: Importada Dato 5y6 nacional

Cabe destacar que para esta ocasión es presentada por Carlos Radelli y a pesar de que el ejemplar tiene tres años apenas ha participado en tres ocasiones que ha sido dato y todavía no ha conseguido su primera victoria. Sin embargo, su última actuación del pasado 20 de abril del presente año arribó en la décima casilla partiendo mal a 19 cuerpos de la ganadora Cosmic Love.

Para esta ocasión contará con la monta de Félix Márquez y un descargo de cuatro kilos. Catira Mercedes es un vientre importado, del semental norteamericano Yes We Can en Air Force Blinde, nacida el 11 de enero del 2022 y luego traída al país por el mismo Haras Los Samanes Polo & Racing quienes también son sus propietarios.

El trabajo: Catira Mercedes Reaparece La Rinconada

Sep 13 J. Medina E/P 17,4 33 46,4 (600) 60,3 2p 76,1/93,2// contenida le bajaron la mano con remate de 13,4.

Sep 20 W. Ochoa E/P 18,3 32,3 46,1 (600) 59,4 2P 74,2/90,4// cómoda con remate de 13,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.