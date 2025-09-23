Reaparición estelar en La Rinconada: Vuelve a la acción el ejemplar que superó a El De Froix

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 28 de septiembre, el hipódromo La Rinconada vivirá una jornada de gran emoción con un total de 12 carreras. La programación destaca por la disputa de una Condicional Especial que desde ya promete un espectáculo hípico de primer nivel por la presencia de buenos corredores.

Condicional Especial: La Rinconada Reunión 37 Carreras

Como es conocido una vez salieron los inscritos por parte del @Inh la jornada incluye una Condicional Especial que lucen particularmente parejas, programadas para la sexta carrera prueba esta que da inicio a la jugada de Loto Hípico del ciclo no válido.

En esta ocasión se verán las caras un total de ocho ejemplares de la talla de: Master Shot, Miketyson, Li Tre Fratelli, Suanfonson, Combination, Sun Classic, Bombazo y Skyline.

Por el puesto de pista nueve y con el número tres en la gualdrapa se dará de la partida en 1.400 metros después de 112 días sin correr, el ejemplar Li Tre Fratelli ahora alojado en la cuadra de Carlos Luis Uzcátegui.

Este ejemplar de cinco años es un hijo de Tiz West por Muñecota en Taconeo que en esta ocasión será guiado por cuarta vez por el jinete profesional Jhonathan Aray con un hándicap de 55 kilos. Su campaña muy positiva de 16 actuaciones para nueve victorias.

Su vida pistera hasta el momento esta llena de importantes triunfos como: a los 2 años, 1º Clásico Comparación (G1);a los 3 años, 1º Clásico Francisco de Miranda (G2), Clásico Hypocrite (G2), Clásico Millard Ziadie (G2), Clásico Juan Vicente Tovar (G3), a los 5 años, 1º Clásico Presidente de la República (G1), Clásico José María Vargas (G2).

Su más reciente actuación fue el pasado ocho de junio en la disputa del Clásico Ejercito Bolivariano prueba en la que el ejemplar arriba en la séptima casilla.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos Reaparece 112 días

Sep 12 H. Medina E/P 15,1 28 40,3 (600) 53,1 2p 66,4/82,4// muy cómodo con remate de 12,3.

Sep 20 J. Lugo Jr. E/S 15 28,4 41,3 54,3 (800) 67,3 2P 81,3/97,2// -2V de paseo con remate de 13. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.