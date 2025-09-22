Linaje puro: La hija de un múltiple ganador de grado en Argentina y Estados Unidos corre por primera vez en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La trigésima séptima reunión de actividades hípicas se llevará a cabo el último domingo de septiembre en el Hipódromo de La Rinconada, con un programa de doce emocionantes carreras. En esta ocasión, la jornada no incluye pruebas selectivas de grado, pero promete gran emoción.

Como es habitual, la reunión contará con el popular 5y6 nacional, que dará inicio en la séptima carrera. Este juego ha roto 23 récords consecutivos de recaudación en 2025, demostrando su creciente popularidad entre los aficionados.

Debut de una potra con linaje: La Rinconada

En la undécima competencia, que forma parte del 5y6 nacional, debutará Benicia (Arg), una potra presentada por el entrenador Fernando Parilli Araujo y montada por el profesional Robert Capriles en carrera especial para ejemplares nacionales e importados de tres años debutantes y no ganadores.

Nacida en 2022 en el Haras Vacacion, Benicia es hija del semental Hi Happy, un ganador clásico en Argentina y Estados Unidos. La potra, sin campaña previa en su país de origen, correrá con los colores del Stud Transformers, que la importó recientemente junto a otros dos ejemplares.

El padre de Benicia, un campeón internacional: Reunión 37

Hi Happy tuvo una destacada campaña de 19 actuaciones con ocho victorias, que incluye una racha de seis triunfos consecutivos. En Argentina, se impuso en pruebas de Grupo 1 como el Jockey Club y el Carlos Pellegrini. Luego de probar suerte en Estados Unidos, continuó su éxito al ganar el Pan American Stakes (G2) y el Man o' War Stakes (G1).

Por su parte, la madre de Benicia, Belleza Romana, también cuenta con un historial de carreras que la respalda. Durante su campaña en Argentina, compitió en 15 oportunidades en los prestigiosos hipódromos de San Isidro y Palermo, de esta manera logra cruzar la meta en primer lugar en tres ocasiones.

Si bien su trayectoria en la pista fue más modesta que la de Hi Happy, su papel como reproductora es crucial, y ahora, con el debut de su hija en La Rinconada, se espera que demuestre que su legado va más allá de sus victorias en las pistas argentinas.

La Rinconada: Carrera Debut Argentina

En un medio hípico donde los ejemplares importados buscan dejar su huella, todos los ojos estarán puestos en Benicia. Hija de un semental que supo triunfar en las pistas internacionales, esta potra argentina tiene la oportunidad de demostrar en La Rinconada que el legado de campeón de su padre se extiende a una nueva generación. El desafío es grande, pero su linaje promete un futuro brillante.