Más de 3 mil dólares abonaron los tickets con seis aciertos en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 21-9-2025

Con un total de doce carreras y cuatro pruebas de grado, el hipódromo de La Rinconada celebró la reunión 36 de la temporada este domingo 21 de septiembre del 2025. Donde el juego del 5y6 de La Rinconada sobrepasó los 145 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 145.900.070,00 de los cuales Bs. 20.426.009,80 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 78.786.037,80.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 séptima del programa, la victoria fue para Wabi Sabi (número 1), con un dividendo de Bs. 123,79 a ganador y Bs. 145,81 a placé. Montó Robert Capriles en yunta con Wladimir Sánchez, en tiempo para 1.200 metros de 74”.

En la octava carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Mufasa (número 2) con la monta de Leomar Sangronis; fue ensillada por Wladimir Sánchez, y corrió para los colores del stud “Madagascar”.

La tercera válida para el 5y6, novena carrera en turno, la ganó Bunker (número 5) con el jinete Jonathan Aray, quien recibió las instrucciones de Gabriel Márquez, para ganar en crono de 74”1 para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5y6, décima carrera, el triunfo fue para Caminante (número 5) con la monta de Yonkleiver Díaz en yunta con Luís Francisco Martín. El consentido del stud “Alvajos-Sech” que abonó Bs. 853,32 y agenció crono de 74”3 para 1.200 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Special Element (USA) (número 9) se alzó con la victoria con la monta de Jonathan Aray en yunta con Carlos Luis Uscátegui. El consentido del stud “Yellowstone” agenció crono de 114”2.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Sweet Sensation (número 12) con la monta de Angel Ybarra, para el entrenador Juan Carlos García.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 2.325, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 8.697,53. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 138 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.565.205,55