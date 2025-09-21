Bunker acabó con el invicto de Star White tras ganar el XLVI Clásico Victoreado (GIII) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El XLVI Clásico Victoreado (GIII), disputado este domingo 21 de septiembre, fue una victoria para el juvenil Bunker, que tumbó el invicto del ejemplar Star White en cuatro presentaciones. Esta prueba correspondió a la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras, que incluyó además las pruebas selectivas de Grado: la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI), la edición del clásico XXV Hípica Nacional (GI), y XLVI Clásico Lanzarina (GII).

La Rinconada: Sin rivales Bunker se llevó este grado tres

La tercera prueba selectiva de la tarde dominical Bunker se llevó los honores en carrera exclusiva para una nueva edición del XLVI clásico “Victoreado” (GIII), para ejemplares nacionales e importados de dos años, en distancia de 1.200 metros, con una bolsa adicional de $100,000, en la cual se batieron en duelo nueve juveniles de talla internacional.

Con una buena partida Jonathan Aray, salió muy tranquilo del gate, muy controlado por su jinete oficial, para atropellar en los metros finales pegado a la valla interna y así adjudicarse la edición XLVI del clásico “Victoreado” (GIII) en recorrido de 1.200 metros. Este linajudo corredor pudo controlar a sus rivales en los metros decisivos luego que la potra de la carrera dejara splits de 24 y 48,2 en los primeros 400 y 800 metros iniciales, para dejar crono final de 74,1 y sin riales se les vino hasta la raya, para colocar en la meta no menos de tres largos.

Bunker, es un macho de dos años hijo de Constructor White en Miss Lexus por Overanalyze, que consiguió su primer triunfo en su segunda presentación para los colores del stud “Don Rafael V”, representado por su entrenador Gabriel Márquez.