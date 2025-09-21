Monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 21-9-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de agosto, se disputa la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada, con la programación de doce carreras, con cuatro pruebas selectivas de grado que le dan brillo a otra jornada hípica en el majestuoso óvalo ubicado en el Valle de Caracas, pero con una nueva marca en el monto recaudado para el 5y6 nacional en La Rinconada.

Meridiano: Ganadores en la jornada previo al 5y6 en La Rinconada

La jornada ganadora inició con victoria para Hayes Bay (USA) (número 5) con la monta de Jaime Lugo, y la preparación de Humberto Correia. En la segunda carrera triunfó Jenifer Daniela (numero 7) con la monta de Yoelbys González y el ensillaje de Ismael Martínez.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Bravucón (número 1) con la monta de José A. Rivero y el entrenamiento de Fernando Parilli, en la taquilla dejó Bs. 445,41. En la cuarta el triunfo le correspondió a Brown Sugar (número 3) con la monta de Jaime Lugo para Fernando Parilli.

En la quinta carrera de la jornada el triunfo fue para Fast Sensation (número 1) con la monta de Jaime Lugo para el entrenador Carlos Radelli. En la última no valida la victoria le correspondió al ejemplar Princess Warrior (numero 4) con la monta de Yolbis González para el entrenador Wilmer Laya

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.145.900.070,00, de los cuales, Bs. 20.426.009,80 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.78.786.037,80.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o séptima carrera en el orden el triunfo le correspondió al ejemplar, Wabi Sabi, por distanciamiento del ejemplar Potenciada, que cruzó la raya en el primer lugar.