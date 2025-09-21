¡Inmersive está de vuelta! La campeona de 2 años derrochó clase y se impuso el Seneca Overnight Stakes

Suscríbete a nuestros canales

El Seneca Overnight Stakes prueba listada, que se realizó en el emblemático Churchill Downs, tuvo lugar este sábado y contó con una bolsa de $175,000. En la que el ejemplar Immersive, montado por el jinete francés Florent Geroux, regresó en plan victoriosa y derrochó la clase que impuso en su carrera como juvenil de dos años, y ganarse el título como Campeón de 2 años en su género en el 2024.

Immersive se llevó el Seneca Overnight Stakes

Immersive, ahora con tres años es una hija de Nyquist en Gap Year, por Bernardini, la potranca de 2 años invicta campeona de Eclipse de 2024, volvió a la pista con su primera visita al círculo de ganadores como una potranca de 3 años.

La consentida del Godolphin luego de su victoria en la GI Breeders' Cup Juvenile Fillies, Immersive regresó a las carreras en junio en Churchill, terminando a pescuezo detrás de Take Charge Milady en el Monomoy Girl Stakes que fue su primera salida luego de siete meses. Fue a Saratoga y en el CCA Oaks (G1), donde nadie pudo atrapar a la desbocada Scottish Lassie, Immersive fue segunda ese día.

La entrenada por Brad Cox, Immersive, aprovechó el puesto de salida para tomar el control y el mandó de la carrera desde la partida. Bajo un firme control de Florent Geroux, Immersive completó el primer cuarto de milla en un razonable :24.10 y la mitad en :48.16, con una pareja siguiéndola y las demás con una buena diferencia de unos ocho cuerpos.

A medida que el ritmo se aceleraba en la curva, Ivory y Ebony, con José Ortiz, la desafió desde el interior, colocando brevemente su nariz por delante y dejando a la campeona fuera de la curva. Ambas chocaron, pero Immersive no se inmutó, pateando hacia el final para ganar por dos cuerpos.

El Seneca Overnight marcó la cuarta victoria de Immersive en black type. El tiempo de la carrera fue de 102”3 para 1.700 en pista de arena. Ahora esta linajuda corredora tiene récord de 5 victorias en siete presentaciones, con una producción de $1.864.900.