Estos son los retirados para la reunión N° 36 para el 5y6 en La Rinconada 21-9-2025

La jornada dominical tiene doce pruebas que comenzarán a partir de la 1:00 de la tarde

Por Darwin Dumont
Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 08:00 am
Este domingo 21 de septiembre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 36 de la temporada 2025, con cuatro pruebas selectivas. El clásico XXV Hípica Nacional (GI), la edición XLVI Clásico Lanzarina (GII), el XLVI Clásico Victoreado (GIII) y la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 36 de la temporada 2025.

En la décima carrera o cuarta válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 4 años, debutantes o no ganadores, fue retirado el caballo Money Starry (número 9) presentado por Eliézer Gómez y que llevaba la monta de Aldry Sisso. Hijo de Farraj, que iba a su carrero de estreno.

En la duodécima carrera o sexta válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 años, debutantes o no ganadores, fue retirada la yegua (número 7) presentada por Y. Villamizar y que llevaba la monta de Jervis Alvarado. 

 

 

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

10ª) #9 Money Starry fue retirado por Claudicación miembro posterior derecho.

12a) #7 Caramel Love fue retirada por Cólico.

 

 

 

Domingo 21 de Septiembre de 2025
