Sovereignty se mantiene como líder rumbo a la Breeders’ Cup Classic G1

Se dio a conocer la lista de los ejemplares que están en el ranking de clasificación para la Breeders’ Cup Classic (G1) a correrse el 1 de noviembre en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California. Sovereignty, flamante ganador del Kentucky Derby (G1), Belmont Stakes (G1) y Travers S. (G1), encabeza la nómina de este importante evento que reúne a los mejores pura sangre en el mundo.

Sovereignty, de tres años propiedad el Godolphin sigue en la cúspide del ranking de la prueba más importante de cierre de temporada, la Breeders’ Cup (G1) con una bolsa de $7 millones en premios. El campeonato Mundial de la Breeders’ Cup, llega a su edición 42, y el ranking Longines Breeders' Cup Classic es una clasificación semanal de los 10 mejores caballos en disputa a esta prestigiosa competencia.

Sovereignty, ganador del Kentucky Derby (G1), Belmont Stakes (G1) y Travers Stakes (G1), obtuvo 422 votos, incluyendo 37 para el primer lugar. Le sigue en segundo lugar Fierceness, ganador del Pacific Classic (G1) entrenado por Todd Pletcher (365 votos), para los propietarios Repole Stable, Derrick Smith, Michael B. Tabor y Mrs. John Magnier.

Sierra Leone, de Peter Brant, Sra. John Magnier, Michael B. Tabor, Derrick Smith, Westerberg y Brook T. Smith, ganador del Longines Breeders' Cup Classic del año pasado, está en tercer lugar con 332 votos para el entrenador Chad Brown.

El ganador del Stephen Foster Stakes (G1), Mindframe, es cuarto con 280 votos para los propietarios Repole Stable y St. Elias Stables LLC y el entrenador Todd Pletcher.

Journalism, ganador del Preakness (G1) y Haskell Stakes (G1), se mantiene en el quinto lugar con 238 votos para el entrenador Michael McCarthy y los propietarios Eclipse Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm, Don Alberto Stable, Robert LaPenta, Elayne Stables Five, Mrs. John Magnier, Michael B. Tabor y Derrick Smith.

El ganador de la Saudi Cup (G1), Forever Young (JPN), ocupa el sexto lugar con 204 votos para el propietario Susumu Fujita y el entrenador Yoshito Yahagi.

Antiquarian, de 4 años, de Centennial Farms, ganador de la Jockey Club Gold Cup (G1) el 31 de agosto, ocupa el séptimo lugar con 141 votos. Nysos, de Baoma Corp., ganador del San Diego Handicap (G2), entrenado por Bob Baffert, ocupa el octavo lugar con 123 votos.

Baeza, de CRK Stables y Grandview Equine, que está inscrito en el Derby de Pensilvania (G1) del sábado, es noveno con 100 votos.

Highland Falls, de 5 años de edad y criado en casa por Godolphin, subcampeón en el Whitney Stakes (G1), está en el décimo lugar con 74 votos para el entrenador Brad Cox.

Fierceness (Pacific Classic), Sierra Leone (Whitney), Mindframe (Stephen Foster), Journalism (Haskell), Forever Young (Saudi Cup) y Antiquarian (Jockey Club Gold Cup) han ganado posiciones de inicio automáticas y cuotas pagadas para la Longines Breeders' Cup Classic de este año a través de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In. El último clasificatorio automático para el Classic de este año será el Goodwood Stakes (G1) del 27 de septiembre en Santa Anita Park.

Las clasificaciones de la Longines Breeders' Cup Classic son determinadas por un panel de destacados periodistas de carreras de purasangre, apostadores y miembros del Panel de Directores/Secretarios de Carreras de la Breeders' Cup. Las clasificaciones se anunciarán cada semana hasta el 7 de octubre.

Es importante destacar que las clasificaciones de la Breeders' Cup Classic no tienen ninguna relación con la clasificación o selección para la Breeders' Cup Classic.