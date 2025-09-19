Santa Anita lista para recibir el Meeting de otoño a partir de la próxima semana

Suscríbete a nuestros canales

Está de vuelta el circuito ubicado en Arcadia, California, Santa Anita Park, con el mitin de Otoño (Fall) que servirá de preludio para las venideras competencias de criadores a correrse en Del Del Mar. El camping de Santa Anita albergará siete carreras de clasificación para las Breeders’ Cup. los caballos y sus respectivas conexiones buscarán ganarse un lugar en la prestigiosas y codiciadas gesta deportiva anual que es uno de los mayores logros en las carreras de pura sangre.

Breeders’ Cup Challenge Series en Santa Anita Park

El 31 de octubre y el 1 de noviembre tendrá lugar la Breeders' Cup de este año, que se llevará a cabo en Del Mar, un lugar situado al sur de Santa Anita, cerca de dos horas al sur de esta última. Durante este evento de dos días, se exhiben a varios de los caballos más destacados del mundo, quienes luchan en catorce competiciones de grado I con un monto total de 31 millones de dólares en premios.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.

El año pasado, dos caballos, Straight No Chaser y Citizen Bull, combinaron sus victorias en el Santa Anita Autumn Meet con victorias en la Breeders' Cup de 2024. Cada uno de ellos también ganaría el Premio Eclipse como campeones de sus respectivas divisiones.

En el Encuentro de Otoño, las siete carreras del Breeders' Cup Challenge se disputarán durante los dos primeros fines de semana. A continuación, se presenta la programación completa de estas carreras con detalles adicionales: El Sábado 27 de septiembre, se correrá el Goodwood S. (G1) donde el ganador obtiene una plaza automática para la Breeders' Cup Classic. Desde el inicio de la Breeders' Cup Challenge Series en 2007, dos caballos han ganado esta carrera y posteriormente la Breeders' Cup Classic. Mucho Macho Man lo hizo en 2013 y Accelerate en 2018.

El City of Hope Mile (G2), dará una plaza a la Breeders’ Cup Mile, el pasado año Johannes, ganador de este evento, finalizó segundo en la Breeders' Cup Mile, perdiendo por solo tres cuartos de cuerpo ante More Than Looks. Esta prueba cuando se conocía como la Milla del Roble, tres ganadores consecutivos de esta carrera también se impusieron en la Breeders' Cup Mile. En 1999, Silic, le siguieron War Chant en 2000 y luego Val Royal en 2001.

El domingo 28, se corre el Champions Sprint Santa Anita (G2), el ganador del año pasado, Straight No Chaser se unió a Roy H (2017-2018) y Amazombie (2011) como caballos en la era de la Challenge Series para ganar esta carrera y también la Breeders' Cup Sprint ese mismo año.

Para la misma jornada dominical se programó el Zenyatta S. (G2) que clasifica automáticamente para la Breeders' Cup Distaff. La ganadora de la carrera, Zenyatta, ganó este evento tres años consecutivos, de 2008 a 2010, cuando se conocía como Lady's Secret Stakes. Posteriormente, Beholder, miembro del Salón de la Fama de las Carreras, igualó la hazaña al ganar tres veces seguidas la Zenyatta Stakes, de 2013 a 2015.

El sábado 4 de octubre se corren las últimas tres eliminatorias para la Breeders’ Cup. El American Pharoah S. (G1) tiene como ganador a Citizen Bull se convirtió en el último ganador de la Breeders' Cup Juvenile en salir de esta carrera en la era de la Challenge Series. Baffert también completó el doblete en 2021 con Corniche y en 2018 con Game Winner. Nyquist, entrenado por Doug O'Neill, hizo lo mismo en 2015, cuando esta carrera se denominó FrontRunner Stakes.

El Oak Leaf S. (G2) recibirá una oferta automática para la Breeders' Cup Juvenile Fillies. En la era de la Challenge Series, dos potrancas han ganado esta carrera y la Juvenile Fillies: Songbird en 2015, y Stardom Bound, en 2008.

Está el Rodeo Drive (G2) donde la ganadora asegura un puesto en la Breeders' Cup Filly & Mare Turf. Se espera que Hang the Moon, ganadora del Rodeo Drive del año pasado, intente defender su título. Entrenada por Phil D'Amato para CJ Thoroughbreds, Hang the Moon regresó tras un largo descanso este verano en Del Mar y terminó fuera de la tabla en dos carreras de grado.