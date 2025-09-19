Christopher Elliott sonó este batacazo en la ciudad de los rascas cielos

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Aqueduct, situado en Ozone Park, Nueva York, reanudó este jueves las actividades del mitin de otoño del Belmont at the Big A con una oferta de ocho carreras. El jinete venezolano Christopher Elliott, reconocido como el mejor aprendiz del país, añadió otro triunfo a su trayectoria después de asombrar con la monta de Peek, vencedor en la sexta competencia del programa jupiteana.

Christopher Elliott Bracho volvió al círculo de vencedores

La sexta carrera de la jornada de este jueves en el mitin del Belmont at the Big A., fue reservada para un Claiming de $32.000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena, donde el ejemplar Peek con la monta de Christopher Elliott Bracho se impuso en gran habilidad del jinete criollo para sorprender en la taquilla con un pago de $15.62 a ganador.

Peek, entrenado por Robert Falcone Jr., agenció un crono de 111”3 para el recorrido y conseguir su segunda victoria en la temporada y cuarta en campaña global de 20 actuaciones, con una producción que sobre pasa los 220 mil dólares. Este macho de cinco años hijo de Candy Ride, corrió para los colores de Robert Lambe.

El jinete criollo Elliott Bracho, llega a 150 victoria, en año y medio de campaña en Estados Unidos, de las cuales 93 han sido logradas esta temporada. El joven piloto de 19 años acumula ganancias de $6.537.198 en el banco para sus conexiones. Christopher, alternará sus actuaciones entre el circuito de Belmont at the Big A, y Meadowlands, que retoma el inicio de un nuevo Meet.