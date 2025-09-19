Jinete venezolano consigue su primera victoria luego de un año en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves, el hipódromo de Belterra Park, anteriormente conocido como River Downs, ubicado en el municipio de Anderson, condado de Hamilton, Ohio, al sureste de Cincinnati, celebró una cartelera de ocho competencias en la cual el jinete venezolano Eder Luis Martínez consiguió su primera victoria luego de 12 meses sin poder hacerlo.

La última carrera celebrada este jueves en el hipódromo de Belterra Park, Ohio, fue reservada para un claiming de $9.500 para machos adultos, en la cual el ejemplar Authoritarian, con la conducción de Eder Martínez, se llevó los honores en final dramático en distancia de 1.600 metros en pista de grama con registro de 95” flat.

Authoritarian, con Eder Martínez en su lomo, se ubicó en el medio del pelotón de 11 ejemplares, mientras que el favorito de la prueba, Del Mo, marcaba los primeros parciales de competencia en 22.3 y 45.3. Al promediar la última curva, Stitzy daba cuenta del puntero para marcar 70” para los seis furlongs, y desde el fondo el jockey venezolano avanzaba con su conducido Authoritarian por líneas externas.

En la última etapa, Authoritarian y su escolta Major Sparks tomaron el control del evento y sostuvieron un combate durante 100 metros hasta cruzar la línea de llegada con un final reñido a favor de Eder Martínez.

Authoritarian es un macho castrado de siete años, que totaliza 16 victorias en campaña de 41 presentaciones. Vale acotar que este hijo de English Channel le otorgó seis victorias al jinete Eder Martínez, de un total de 15 durante la temporada anterior, y fue precisamente el último triunfo alcanzado por el piloto criollo, el 21 de septiembre de 2024. Eder Martínez, desde 2015 suma 108 victorias en tierras norteñas.