El potro Barns que costó $3.2 millones regresa este fin de semana en el Gallant Bob S. (G3)

El circuito de Parx Racing, ubicado en Pensilvania, tendrá una cartelera sabatina de alto rango con la disputa de 15 carreras, que incluye siete selectivas, cuatro de ellas de grados. El Gallant Bob S. (G2) valorada en $400.000 tendrá en su nómina a 10 juveniles de tres años, entre ellos al millonario Barns, un hijo de Into Mischief que costó en subasta $3.200.000.

Barns versus nueve rivales en el Gallant Bob S. (G3)

Barns, pupilo del Zendan Stable, que entrena Bob Baffert, viene de un fracaso el pasado mes en el H. Allen Jerkens Memorial Stakes (G1) disputado en Saratoga donde ocupó un tercer lugar, en prueba ganada por Patch Adams. Ahora, regresa a la costa Este en Parx Racing para competir en la Gallant Bob S. (G3) por $400.000.

El entrenado por el miembro del Salón de la Fama Bob Baffert, tiene un récord de 2 victorias en 3 actuaciones, con una victoria de Grado 2 en el San Vicente Stakes, disputado en Santa Anita. Tyler Gaffalione, será el piloto de Barnes por primera vez en esta carrera que se correrá en 1.200 metros.

Barns, tendrá como principales rivales a Neoequos, Donut God y Retribution. Neoequos, de la sociedad encabezada por el C2 Racing Stable con un tercer lugar en el Florida Derby (G1) y ganador reciente del Jersey Shore Stakes y un segundo lugar en el Robert Hilton Memorial Stakes, en esta distancia de seis furlongs, superando a Donut God y Fire Pit, que van esta carrera.

Donut God, con la monta de Javier Castellano, ganador de stakes de Flying Dutchmen, regresaba de una pausa de siete meses para su debut en la presente temporada, donde vendió cara su derrota ante Neoequos.

El sábado marcará la primera vez en la carrera de Retribution que correrá en una pista específica por segunda vez. Ganó el PTHA President's Sprint Stakes el 18 de agosto en Parx y también cuenta con una victoria en el Chick Lang Stakes del hipódromo de Pimlico esta primavera.

El resto de participantes del Gallant Bob S. (G3) con bolsa de $400.000 en distancia de 1.200 metros, son: Cateskeeper, Wax Box, Alchemism, Mad House, Fire Pit y Friday Surprise. Esta competencia inicia a las 4:35 p.m.