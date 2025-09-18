Hipismo

Entrenador suspendido por 10 años en Estados Unidos por estos motivos

El preparador hace campaña en Fairmount Park

Por Darwin Dumont
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 02:10 pm
Entrenador suspendido por 10 años en Estados Unidos por estos motivos
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Días recientes los investigadores de la Unidad de Integridad y Apuestas de Carreras de Caballos hicieron el descubrimiento de dos artefactos prohibidos durante una búsqueda en el establo del entrenador Isidro Castro, y su vehículo.

NOTAS RELACIONADAS

Entrenador Isidro Castro suspendido

El destacado comunicador hípico de dilatada trayectoria en Estados Unidos, Ray Paulick, en su portal web, dio a conocer la noticia que el entrenador de pura sangre de carreras Isidro Castro ha sido suspendido por 10 años por la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos después de que se encontraran dos dispositivos eléctricos prohibidos en su vehículo en Fairmount Park en Collinsville, Illinois, el pasado mes de agosto.

Según el fallo del 5 de septiembre, investigadores de la Unidad de Integridad y Bienestar Hípico, la agencia encargada de la aplicación de la ley en HISA, inspeccionaban el Establo T, donde se alojan los caballos de Castro. Al registrar su vehículo, según el fallo, "descubrieron e identificaron dos presuntos dispositivos eléctricos".

Castro inicialmente negó saber que estaban en el vehículo, afirma el fallo, pero en una "entrevista posterior... admitió haber encontrado los dispositivos en el suelo y los colocó en su maletero".

Los comisarios deportivos celebraron una audiencia el 3 de septiembre sobre la presunta infracción de la Regla 2273 de la HISA (Otros Dispositivos). La regla establece: «Ningún dispositivo eléctrico, mecánico o de otro tipo, adquirido, diseñado o utilizado con la intención de aumentar o disminuir la velocidad de un Caballo Cubierto, salvo una fusta, podrá ser poseído ni aplicado a un Caballo Cubierto en ningún momento en el hipódromo».

 

Isidro Castro inició su trayectoria profesional como entrenador de Pura Sangre de Carreras en el año 2020. En ese mismo año, mostró al ejemplar Mora Valley en dos ocasiones y llegó segundo los días 20 y 26 de diciembre en el circuito de Hawthorne.

Castro es fotografiado por primera vez el 11 de abril del año siguiente en el mismo circuito con la misma Mora Valley. En ese año, el entrenador suspendido se tomó seis fotos. Hasta el presente año, ha conseguido 22 victorias, 37 segundos y 45 terceros en un total de 333 presentaciones, generando $313.740 en el banco para sus conexiones.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi
Jueves 18 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo