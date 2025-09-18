Entrenador suspendido por 10 años en Estados Unidos por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

Días recientes los investigadores de la Unidad de Integridad y Apuestas de Carreras de Caballos hicieron el descubrimiento de dos artefactos prohibidos durante una búsqueda en el establo del entrenador Isidro Castro, y su vehículo.

Entrenador Isidro Castro suspendido

El destacado comunicador hípico de dilatada trayectoria en Estados Unidos, Ray Paulick, en su portal web, dio a conocer la noticia que el entrenador de pura sangre de carreras Isidro Castro ha sido suspendido por 10 años por la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos después de que se encontraran dos dispositivos eléctricos prohibidos en su vehículo en Fairmount Park en Collinsville, Illinois, el pasado mes de agosto.

Según el fallo del 5 de septiembre, investigadores de la Unidad de Integridad y Bienestar Hípico, la agencia encargada de la aplicación de la ley en HISA, inspeccionaban el Establo T, donde se alojan los caballos de Castro. Al registrar su vehículo, según el fallo, "descubrieron e identificaron dos presuntos dispositivos eléctricos".

Castro inicialmente negó saber que estaban en el vehículo, afirma el fallo, pero en una "entrevista posterior... admitió haber encontrado los dispositivos en el suelo y los colocó en su maletero".

Los comisarios deportivos celebraron una audiencia el 3 de septiembre sobre la presunta infracción de la Regla 2273 de la HISA (Otros Dispositivos). La regla establece: «Ningún dispositivo eléctrico, mecánico o de otro tipo, adquirido, diseñado o utilizado con la intención de aumentar o disminuir la velocidad de un Caballo Cubierto, salvo una fusta, podrá ser poseído ni aplicado a un Caballo Cubierto en ningún momento en el hipódromo».

Isidro Castro inició su trayectoria profesional como entrenador de Pura Sangre de Carreras en el año 2020. En ese mismo año, mostró al ejemplar Mora Valley en dos ocasiones y llegó segundo los días 20 y 26 de diciembre en el circuito de Hawthorne.

Castro es fotografiado por primera vez el 11 de abril del año siguiente en el mismo circuito con la misma Mora Valley. En ese año, el entrenador suspendido se tomó seis fotos. Hasta el presente año, ha conseguido 22 victorias, 37 segundos y 45 terceros en un total de 333 presentaciones, generando $313.740 en el banco para sus conexiones.