Falleció el entrenador venezolano Guillermo Parra Barre

El reconocido periodista especializado en el ámbito hípico y deportivo, Antonio José Medina, comunicó oficialmente la triste noticia del fallecimiento del entrenador venezolano Guillermo Parra mediante su portal en la red social Instagram, denominado "Dimensión Hípica". Medina destacó la relevancia de este preparador criollo, quien alcanzó gran reconocimiento y éxito en las décadas de 1980 y 1990, siendo una figura importante en el deporte hípico nacional.

Guillermo Parra Barre ganador de varias pruebas de grados en La Rinconada

Guillermo Parra Barre vivió sus últimos días en la ciudad de Maracay, rodeado de familiares y amigos que le brindaron apoyo y compañía. En su cuenta de Facebook, se resaltó uno de sus logros más importantes dentro del hipismo nacional, ocurrido en el hipódromo La Rinconada. Parra Barre ganó el clásico “Comparación” con el ejemplar juvenil de dos años llamado Teodocio.

La monta estuvo a cargo del fallecido jinete Juan Vicente Tovar, quien estableció una alianza deportiva destacada con Guillermo Parra. Juntos lograron la mayoría de sus triunfos selectivos con el caballo conocido como “Negrito de San José”, consolidando una dupla exitosa y recordada en la historia del hipismo venezolano. Esta alianza marcó un hito relevante en la carrera de ambos y dejó una huella importante en el deporte.

Guillermo Parra, fue ganador de varios eventos de Grado en La Rinconada e innumerables pruebas comunes celebradas durante la década de 1980 y 1990. Tío Cheo y Mandorla, fueron uno de sus grandes corredores que tuvo a cargo. Tío Cheo, hijo de Guapo en la yegua La Lucense, llegó en sus manos en 1985, luego de cumplir una destacada campaña como juvenil de dos y tres años, ganando grandes eventos en el Zulia, baja la tutela de Rafael Landinez, donde se triple coronó.

Tío Cheo, que defendió los colores Del T Ch., debutó en manos de Guillermo Parra, en el Clásico “Jockey Club de Venezuela” con la monta de José Martín Toro, donde fue derrotado por Mantle, en plena sentencia. Parra, ganó con Tío Cheo el clásico “Andres Bello” con Juan Vicente Tovar y el Clásico “José María Vargas” ambos en 1986.

Mandorla, una hija de Administrator en la yegua Castañuela por Sir Ribot, fue una de sus máximas representantes en La Rinconada. Mandorla, a los 3 años, ganó el Clásico Instituto Nacional de Hipódromos (G1), Clásico Fuerza Aérea de Venezuela (G3), Clásico Arturo Michelena (G3) y la Copa Manuel Azpúrua Alcántara.

Como yegua madura a los 4 años ganó el Clásico John Boulton (G3), año en la cual recibe el título como campeona de 4 y más años en 1984. Tuvo una campaña de nueve victorias en 16 presentaciones, Rafael Bravo Gómez, fue su piloto para estos grandes eventos.

Guillermo Parra, también entrenó a los ganadores de Grado; Teodocio que ganó el clásico “Comparación” en 1990 que le otorgó el título como Campeón de 2 años, además ganao la Copa Enrique Soto Rivera, un segundo lugar en el Clásico “Antonio José de Sucre” y un tercer lugar en la Copa “La Fusta”.

Su Segundo Clásico “José María Vargas” lo alcanzó con el ejemplar Guillermazo en 1988. Este hijo de Mohicano II en la matrona Avestruz, fue guiado al triunfo por el jinete Ramón Eduardo Ibarra, quien lució los colores de la divisa Argentino. Guillermazo agenció crono de 144”4 para 2.200 metros, y logró una campaña de seis victorias en nueve presentaciones.

En 1991, Guillermo Parra, con la yegua Teodora, gana el clásico “Lanzarina”, prueba que se estará disputando este fin de semana en La Rinconada. Teodora, fue su última victoria en prueba de Grado en La Rinconada. La hija de Mr. T And Me en la yegua Tendencia, fue guiada por sempiterno campeón Juan Vicente Tovar, quien vistió los colores del stud Tercio, y dejó registro de 75”1 para 1.200 metros.

Su legado se caracteriza por haber contribuido significativamente al desarrollo y formación de numerosos talentos en el ámbito de las carreras de caballos en Venezuela. La noticia ha generado gran impacto y pesar entre la comunidad deportiva y aficionados al hipismo en el país. Desde Meridiano.net, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos y familiares. Que descanse en paz su alma.