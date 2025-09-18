Javier Castellano listo para conquistar dos nuevas marcas en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el jinete venezolano José Javier Castellano, oriundo del estado Zulia (Venezuela), intentará alcanzar dos cifras redondas en su trayectoria impecable en la equitación estadounidense. Castellano, quien ha ganado numerosos premios y carreras desde que llegó a tierras del norte en 1996, tendrá bajo su mando esta semana a 14 ejemplares para alcanzar la tan ansiada marca en carreras de grados y stakes.

Javier Castellano tendrá tres grandes opciones

El jinete venezolano miembro del Salón de la Fama en Estados Unidos, Javier Castellano, tendrá 14 compromisos de montas desde esta jueves 18 de septiembre hasta el sábado 20 de los corrientes. Este día contará con tres compromisos de montas; en la tercera guiará a Giuliana’s Dream para Jeffrey Englehart. Luego llevará a Pampered para Todd Pletcher en la quinta y en la sexta, estará sobre el lomo de O P Firecracker para Jeremiah Englehart.

En la jornada del viernes lleva ocho montas de primer nivel. Montas que será encabezada por Saint Margaret que estará presente en el Joseph A Gimma Stakes, reservada para la sexta carrera del plantel, con un valor de $150 mil en pista de grama. Castellano, de conseguir la victoria con la entrenada por James Ryerson, se colocaría a una de las 900 victorias en stakes de por vida en Estados Unidos.

El sábado visitará el hipódromo de Parx Racing, que contará con doce carreras, siete de ellas serán tipo stakes (incluyendo cuatro de grados). Entre ellas, el Pennsylvania S. (G1), que tiene un valor de $1.000.000, y el Gallant Bob S. (G2), que está valorado en $400.000. Castellano tendrá la obligación de guiar a Big Truzz en la prueba coestelar de la cartelera y a Donut God, en el Gallant Bob S. (G2)- Ambos animales son entrenados por Brian Lynch.

Si Javier gana en cualquiera de estas dos pruebas de grado, alcanzará las 500 victorias en este tipo de competencias en la tierra del Tío Sam. Hasta ahora, Castellano ha logrado 66 victorias en la temporada y 5.893 en total en las tierras del norte.