El regreso que todos esperaban: Jinete aprendiz ganador vuelve a la acción el domingo en la R36

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de septiembre se disputará la trigésima sexta reunión con la programación de 12 competencias entre ellas: Dos condicionales especiales y cuatro pruebas selectivas de grado en el hipódromo La Rinconada.

Yamper González: Reaperece R36 La Rinconada Datos Hípicos

El jinete aprendiz Yamper González regresa al hipódromo de Caracas para competir en la jornada dominical, con el objetivo de demostrar su talento. Su regreso marca un momento importante para los aficionados, quienes esperan ver el desempeño de este prometedor jinete en una jornada clave.

En esta ocasión, el jockey González tiene dos compromisos de montas. Comenzará en la primera del programa con la tresañera Bendecida, entrenada por Freddy Petit que hace su regreso a la arena caraqueña tras 42 días sin correr.

Para finalizar, el joven González volverá a montar a la yegua The Queen Nani para el XXV Clásico Hípica Nacional (G1), a la altura de la quinta carrera, en distancia de 2.000 metros, presentada por el mismo trainer Freddy Petit.

En lo que va de este año 2025, Yamper lleva un total de 18 victorias, es decir 17 triunfos en el óvalo caraqueño y una victoria en Hinava.

Su última actuación fue el 15 de junio en la tercera carrera del ciclo no válido de la reunión 22 con el importado Bambino Cósmico (ARG), entrenado por Fernando Parilli Araujo para el Stud Transformers, con tiempo total de 83.4 para el recorrido de 1.400 metros.