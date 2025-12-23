María Sol Messi inicia recuperación en Rosario tras grave accidente en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La familia Messi atraviesa un momento de preocupación tras confirmarse el grave accidente automovilístico sufrido por María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, en la ciudad de Miami durante la semana pasada.

Los detalles del incidente

Según declaraciones de su madre, el accidente se originó cuando la joven sufrió una descompensación física mientras conducía por las calles de la ciudad estadounidense. Este quebranto de salud provocó que perdiera el control del vehículo, el cual terminó impactando violentamente contra una pared.

Como resultado del impacto, el parte médico detalla lesiones de consideración:

Fracturas óseas: Sufrió fracturas en dos vértebras , un talón y una muñeca .

Sufrió fracturas en , un y una . Otras lesiones: Presentó diversas quemaduras producto del siniestro.

A pesar de la magnitud de las heridas, el círculo íntimo de la familia ha llevado tranquilidad a la opinión pública al confirmar que María Sol se encuentra fuera de peligro.

Regreso a Argentina y suspensión de su boda

Tras recibir las primeras atenciones en Florida, María Sol regresó a su ciudad natal, Rosario, donde ha iniciado un proceso de rehabilitación que los médicos han calificado como prolongado. La joven permanecerá bajo estricta supervisión profesional para garantizar su correcta evolución.

Sin embargo, el accidente ha obligado a alterar los planes familiares de cara al nuevo año. Se ha confirmado la suspensión indefinida de su boda, la cual estaba programada para celebrarse el próximo 3 de enero en Rosario. Por el momento, la prioridad absoluta de la familia Messi es la recuperación total de María Sol antes de retomar cualquier compromiso social.