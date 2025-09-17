Para Wladimir Sánchez esta yegua puede ser una sorpresa para la carrera de los acumulados del 5y6 dominical (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador profesional Wladimir Sánchez, conversó en entrevista para Meridiano Web en horas de la mañana de este miércoles 17 de septiembre luego de hacer una pausa en la jornada de ajuste en el hipódromo La Rinconada.

Wladimir Sánchez: Entrevista en vivo R36 5y6 Datos Hípicos

Sánchez tiene un total de cuatro ejemplares para la jornada del 5y6 nacional de la programación en la reunión número 36 el día domingo 21 de septiembre en el óvalo caraqueño.

Entrenador un gran saludo y agradecido por conceder la entrevista para nuestro medio digital. Comienza en la primera válida para el 5y6, con dos caballos: Mufasa y King Julien ¿qué nos puedes comentar acerca de este par de tresañeros?

-Ambos ejemplares están en excelente condición y son caballos indescartables. Así se los recomiendo.

En la cuarta válida tendrá la oportunidad de presentar al cuatroañero Yago que reaparece luego de 126 días sin correr y en esta ocasión lo monta el aprendiz Leomar Sangronis.

-Un caballo que va a reaparecer (luego 126 días sin correr) y el lote es bastante parejo.

Y culmina su compromiso, en la sexta válida, conocida como la carrera de los acumulados con la cincoañera Salome conducida igualmente por Leomar Sangronis.

-Una yegua que todas las ha corrido muy bien incluso ha corrido contra las cuatroañeras. Es una yegua que puede ser una buena sorpresa y no la dejen fuera de sus combinaciones.