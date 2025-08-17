Hipismo

Conoce el estado de salud de Leomar Sangronis

El aprendiz sufrió una aparatosa rodada en la quinta válida de la reunión del domingo 17 de agosto 

Por Meridiano

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 09:38 pm
La emoción de la quinta válida para el juego del 5y6 en la reunión 31 de carreras en el hipódromo La Rinconada se vio interrumpida por un momento de tensión. El ejemplar Macuto, bajo la conducción de Jaime Lugo, se alzó con la victoria, pero la atención se centró en la aparatosa rodada sufrida por el aprendiz Leomar Sangronis, quien montaba al ejemplar Il Filangieri.

El accidente ocurrió en los primeros 500 metros del recorrido, cuando el caballo sufrió un percance que provocó la caída del joven jinete, saliendo disparado de su cabalgadura.

Leomar Sangronis ileso en La Rinconada

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. En comunicación vía WhatsApp, su agente Manuel Vásquez confirmó que Sangronis resultó ileso y que incluso podrá cumplir compromisos de monta en la reunión 32, donde se disputará la esperada Gala Hípica de Caracas.

El aprendiz, que descarga 4 kilos, ha logrado cuatro triunfos en lo que va de año, y se espera mucho de él en los próximos meses. 

