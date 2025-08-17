Asi quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 17-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 17 de agosto del 2025 se disputó la reunión número 31 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada en el marco de la fecha 16 del segundo meeting del año sin la presencia de pruebas selectivas o de grado con la presencial del juego del 5y6 nacional donde el monto sellado acumuló un registro de 123 millones de bolívares por primera vez en el año.

Ganadores del 5y6 nacional de este domingo

Entre los más destacados de la jornada se erigen los entrenador Carlos Luis Uzcátegui quien logró dos victorias en las pruebas no válidas con los ejemplares importados Coach Sessa con el jockey profesional Robert Capriles y el macho Tapit's Tale y la silla del jockey aprendiz Winder Veliz en una prueba de 1,300 metros con un tiempo de 80'4.

Mientras en el renglón de los jockeys, sobresalió el jockey aprendiz Winder Veliz con cuatro victorias, tres en las carreras no válidas y una en el cierre del 5y6 nacional, La primera de ellas en la misma primera prueba de la jornada con la yegua Only Rose de la entrenadora Jessenia Romero con un tiempo de 80'4 en 1.300 metros, luego en la cuarta prueba triunfaría con el importado Tapit's Tale del trainer Carlos Luis Uzcátegui.

La tercera de las victorias de Winder Veliz la alcanzó en la quinta no válida con otro importado, pero del entrenador Gabriel Márquez por medio de Colder Weather en tiempo de 87'2 en 1.400 metros y cerraría en la 12 carrera de la jornada y última válida del 5y6 nacional donde ganaría con The Fieldher Jr. del entrenador Jefferson Rivas en tiempo de 81'1 en 1.300 metros.

Por su parte el juego del 5y6 nacional recolectó un monto sellado de Bs. 123.675.020.00, para alcanzar y superar por primera vez en el año los 120 millones de bolívares y donde los cuadros con los seis caballos acertados fueron un total de 156 cuadros, quienes recibirán un premio de Bs. 423.826.77

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA:1.300 MTS - TPO:80.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Only Rose (3) 51.5 Winder Veliz 63.58 2 Victoria de Oro (1) 51.5 O. Rivas - 3 Elorza Princess (5) 51 A. Ybarra - 4 Sweet Flower (7) 55 F. Quevedo - 5 Anarita Spirit (4) 50 F. Marquez -

Entrenador: Jessenia Romero. Ganador 63.58. Places: 62.73 y 90.67.Exacta: 146.93. Trifecta: 316,57. Superfecta: 518.64

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Barbasco (2) 54 Yoelbis González 163.65 2 Rafiki (5) 50 O. Medina - 3 Quantum Leap (3) 53 J. Lugo Jr. - 4 Súper Luissiano (1) 53 K. Perfecto - 5 Mr. Thunder (7) 54 R. Capriles -

Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador:163.65. Places: 58.85 y 812.87. Exacta:9.779.54 Trifectas: Sin aciertos. Súperfectas: Sin aciertos.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Coach Sessa (2) 56 Robert Capriles 56.71. 2 Yarel (8) 50.5 O. Medina - 3 Valeria Time (6) 52 J. Moncada - 4 Tianshan (7) 53 E. Jaramillo 5 Acanelada (1) 50.5 J. Andarcia -

Entrenador:Carlos Luis Uzcátegui. Ganador:56.71.. Places: 58.72 y 166.89. Exacta: 267.98. Trifectas: 381.62. Súperfectas: 2.506.46.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA:1.300 MTS - TPO:80.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tapit's Tale (4) 55 Winder Veliz 56.67 2 Lord Inglés (2) 51 A. Ybaarra - 3 Time Report (5) 53 Fra. Velázquez - 4 Quiriquireño (1) 53 C. Piguave - 5 Zio Diacccof (3) 53 Y. Díaz -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador:56.67. Places: 76.64. y 263.76. Exacta: 475.42. Trifectas: 1.433.74. Súperfectas:Sin aciertos.

QUINTA CARRERA- DISTANCIA:1.400 MTS - TPO:87.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Colder Weather (3) 53 Winder Veliz 76.73 2 Antalya (4) 53 J.A.Rivero - 3 Kate and Me (1) 53 J. Aray - 4 Enigma (2) 53 A. Siso - 5 Brawaisa (5) 53 Y. Díaz -

Entrenador:Gabriel Márquez. Ganador:76.73. Places: 55.00 y 81,12. Exacta: 218.65. Trifectas:1.357.13. Súperfectas: 2.970.59

SEXTA CARRERA - DISTANCIA:1.400 MTS - TPO:86'1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Forrest Gump (1) 53 Larry Mejías 309.16 2 Father Heart (3) 53 R. Solano - 3 Juan Andrés (8) 53 J. Aray - 4 Doble Ataque (7) 53.5 A. Siso - 5 Ganbatte (6) 53 R. Capriles -

Entrenador:Jorge Salvador. Ganador:309.16 Places:124.73 y 76.69. Exacta: 929.19. Trifectas: 5.675.64 Súperfectas: Sin aciertos.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA:1,300 MTS - TPO:80'3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Paradigma (2) 54.5 Jaime Lugo 325,17 2 Tower Star (12) 55 O. Medina - 3 Mateo of Boston (4) 52 W. Veliz - 4 Navegante (11) 55 J.G Hernández - 5 Rey Vulcano (5) 54 K. Perfecto. -

Entrenador:Rubén Lanz. Ganador:325,17 Places: 117.90 y 80.99.Exacta: 515.70. Trifectas: 979.61. Súperfectas: 3.464.32.Triple Apuesta: 2.781.09. Pool de 4: 4.390.35.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Manoepriedra (3) 54.5 Yoelbis González 91.15 2 Freites Pe (5) 54.5 J. Aranguren - 3 Verstappen (4) 53.5 Y. Díaz - 4 Sr. León (1) 53 J.A.Rivero - 5 Zaraceño (2) 52.5 Fra. Vélazquez -

Entrenador:Luis Peraza. Ganador:91.15. Places: 121.24 y 85.09. Exacta: 732.17. Trifectas: 2.359.34. Súperfectas:2.720.97

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.100 MTS - TPO:67'4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Reina Nilsa (4) 54 José Alejandro Rivero 972.38 2 Kalsa (7) 53 Fra. Vélazquez - 3 Celestia (9) 54 Y. González - 4 Easyyasyouplease (10) 53 W. Veliz - 5 Encantadora (11) 52.5 J. Moncada -

Entrenador:José Luis Balzán. Ganador:972.38 Places:96.01 y 687.58. Exacta: 9.049.11. Trifectas:Sin aciertos. Súperfectas:7.325.32.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Madame Walker (2) 53 Francisco Quevedo 145.56 2 Boiled Milk (11) 50 J. Moncada - 3 Salome (4) 50.5 L. Sangronis - 4 Mostaza (5) 50 O.Medina - 5 Linda Bizkaia (10) 50.5 O.Rivas -

Entrenador:Heli García Jr. Ganador:145.56. Places: 145.25 y 295.59. Exacta: 392.58. Trifectas: 4.702.07. Súperfectas: Sin aciertos.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO:86.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Macuto (6) 53 Jaime Lugo 123.92 2 El Gran Bricelio (5) 50 W. Veliz - 3 Master Shot (8) 54 F. Quevedo - 4 Maximus Fortune (10) 53.5 J.A.Rivero - 5 Akas Team (1) 50 A. Ybarra -

Entrenador:Fernando Parilli Tota. Ganador:123.92. Places:144.06 y 134.67. Exacta:688.05. Trifecta:1.646.37. Superfectas:10.143.40 .

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA1.300 MTS - TPO:81'1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Fieldher Jr (10) 52 Winder Veliz 96.23 2 Luiguino (9) 55 J. Aray - 3 Gran Euro (7) 51 F. Puello Jr. - 4 Caminante (4) 53 A. Siso - 5 Gran Hacedión (3) 52 A. Ybarra -

Entrenador:Jefferson Rivas. Ganador:96.23. Places:59.62 y 99.00 Exacta: 186.14 Trifectas:470.32. Súperfectas: 694.25. Triple Apuesta: 1.633.93. SúperPool de 4: 30.160.55. Doble Perfecta: 467.35. 5y6 nacional *5* (2997) 5.719. 5y6 nacional *6* (156) 423.826.77. Loto Hípico: 28.009.77.