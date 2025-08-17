Monto sellado del 5y6 sobrepasa los 120 millones de bolívares

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 31 del año en el hipódromo La Rinconada cumple una programación de 12 carreras este domingo 17 de agosto donde el juego del 5y6 nacional recolecta el dinero a jugar en las carreras no válidas donde este domingo ha llegado y sobrepasado los 120 millones de bolívares en monto sellado.

Más de 120 millones en el monto sellado en el 5y6 nacional

Con una agenda de seis carreras no válidas que se comenzaron a correr a partir de las 1:00 de la tarde con una prueba inicial que la ganó la yegua Only Rose con la conducción del aprendiz Winder Veliz y el entrenamiento de Jessenia Romero para un tiempo de 80’4 en 1.300 metros y pago 63.58 a ganador.

Por su parte, la segunda prueba no válida consigue el triunfo Barbasco en recorrido de 1,100 metros con la conducción del jockey profesional Yoelbis González y entrenado por Fernando Parilli Araujo con tiempo de 82 exactos y un dividendo de 163.65 a ganador.

Mientras que la tercera carrera se la quedó la yegua importada Coach Sessa con la conducción del campeón Roberto Capriles para el entrenador Carlos Luis Uzcátegui con tiempo de 81 segundos en 1.300 metros un pago de 56’71 a ganador.

Para la cuarta prueba no válida el lauro se lo quedó otro importado, y fue el tordillo Tapits’ Tale con el aprendiz Winder Veliz ahora con el trainer Uzcátegui en distancia de 1300 metros con un tiempo de 80’4 con un pago de 56’67 a ganador.

La quinta no válida fue una victoria para otro importado, Colder Weather, ahora con la duple del aprendiz Veliz con el entrenador Gabriel Márquez con un crono de 86,1 en 1.400 metros y un dividendo de 76.73 a ganador.

Y el último caballo ganador de las no válidas fue el criollo Forrest Gump con la conducción del jockey profesional Larry Mejía con el entrenador Jorge Salvador con un tiempo oficial de 86.1y un dividendo de 309.16 a ganador.

El monto sellado oficial recolectado alcanzó y superó por primera vez los 120 millones de bolívares y registró un monto exacto de Bs. 123.675.020.00, de los cuales, para los ganadores con cinco caballos, se repartirán Bs17. 314.502.80, y con seis caballos acertados, se pagarán Bs.66.784.510.80.