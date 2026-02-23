MLB: Miguel Cabrera habla sobre regreso de Justin Verlander: "Espero que esté sano"

Suscríbete a nuestros canales

Justin Verlander podría de despedida en la venidera temporada de las Grandes Ligas y está en el lugar para hacerlo. El tres veces Cy Young está de regreso con Detroit Tigers, donde ya recibió el visto bueno de una de las figuras emblemáticas de la organización, Miguel Cabrera.

El maracayero, quien se retiró de los diamantes en la campaña 2023 y siendo homenajeado en cada recinto de Las Mayores, se mostró optimista sobre el regreso del veterano serpentinero a los bengalíes, destacando el impacto que puede tener tanto en el equipo como en la ciudad.

Cabrera también dejó claro que las aspiraciones son altas en Detroit, incluyendo ganar el banderín de la División Central de la Liga Americana y apuntarse en la Serie Mundial, reflejando la ambición del club de volver a competir por el título y revivir etapas gloriosas en MLB. Pese a que lideraron su grupo en gran parte de la pasada temporada, los felinos fueron arrebatados del cetro divisional en los últimos días de la ronda regular por Cleveland Guardians.

Miguel Cabrera optimista con llegada de Justin Verlander

Como compañeros del legendario lanzador, quien muy probablemente terminará en el Salón de la Fama, el ex pelotero venezolano estuvo cerca de ganar el "Clásico de Otoño" en la zafra 2012, cuando cayeron en cuatro juegos ante San Francisco Giants, que ganó la corona gracias a una presentación superlativa de Pablo Sandoval.