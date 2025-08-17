Santiago González con cinco victorias en dos jornadas y se mantiene líder del meeting

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional venezolano Santiago González consiguió cuatro victorias de ocho montas que cumplió durante las dos fechas que se realizaron en el hipódromo de Hawthorne en el condado de Chicago y se mantiene líder en la estadística de victorias del meeting.

Victorias de Santiago González

La primera fecha de la semana en Hawthorne se corrió el pasado 14 de agosto donde el jockey venezolano consiguió tres victorias de cinco compromisos que realizó y la primera de ellas la hizo en la primera prueba con la yegua Oh Macarena del trainer Carl Bigelow en un claiming de $13.000 con un dividendo de $9.80 a ganador.

Luego en la quinta prueba del programa, en un Maiden Special de $13.000 González conseguiría la victoria con Polska Sue del trainer Daniel Simonovich con un tiempo de 94’3 en 1,.500 metros en grama con un pago de $7.00 a ganador, $3.20 el place y $2.40 el show.

Cerraría la jornada de 14 de agosto con otro triunfo en la séptima carrera y última de esa jornada en claiming de $15.000 con Red Rizzler del trainer Rigo Rosas con un tiempo de 65’4 en 1.100 metros y pago un dividendo de $10.20 a ganador, $3.40 el place y $2.40 el show.

Por su parte, este domingo en la séptima carrera del programa en un claiming de $15.500, González conseguiría su cuarta victoria de la semana con el purasangre Bigfoot Sighting del entrenador Eduardo Rodríguez en una distancia de 1.700 metros con un tiempo de 104’3 y pagó $12.20 a ganador, $4.20 el place y $3.60 el show.

La quinta y última la logró en la octava y última de la programación en Allowance de $31.000 con el ejemplar Black Ginger del trainer Elías López con un tiempo de 70’3 en 1.200 metros con un pago en el dividendo de $9.20 a ganador, $5.00 el place y $4.60 el show.

Con las cuatro victorias de la semana, Santiago González llegó a 37 triunfos en el meeting para mantenerse como líder de la estadística de la campaña que se va a realizar hasta el mes de noviembre del presente año.