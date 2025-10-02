Este domingo llega el Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (Gr1) en Longchamps

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Longchamps, Francia recibirá este domingo seis pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup, donde destaca el Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (Gr1), que otorgará un puesto para la Breeders’ Cup Turf. Esta cartelera en carreras de grama además tendrá cómo atractivos cinco carreras adicionales clasificatorias para el campeonato de criadores.

Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (Gr1) tendrá 18 competidores

Minnie Hauk ha sido oficialmente inscrita para el Qatar Prix de l'Arc de Triomphe del domingo, elevando el total esperado de participantes en Longchamp a 18. Aidan O'Brien prácticamente confirmó que Minnie Hauk, la ganadora del Oaks y su equivalente en Curragh y York, se agregará al campo de Arc por la tarifa de inscripción tardía de € 120,000 cuando hable el martes.

Christophe Soumillon se unirá a Minnie Hauk y vino a sentarse en ella por primera vez la semana pasada, con Wayne Lordan para montar al otro contendiente de O'Brien en Arc, Los Angeles.

Ganadora de cinco de sus seis participaciones, Minnie Hauk salta como la gran favorita o disputa el puesto con la segunda Aventure del año pasado. Esta potra hija de Frankel, tendrá a 17 rivales de alto nivel. Paris Longchamp para la nueva edición del Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1) en 2.400 metros, la gran carrera del turf europeo y una de las más importantes del mundo, entre cracks probados y productos ascendentes a la gran cría.